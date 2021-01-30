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МЮ подписал Фернандеша ровно год назад. Бруну отметился уже 46 результативными действиями

Англия
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Лучшая сделка "дьяволов" за много лет

МЮ подписал Фернандеша ровно год назад. Бруну отметился уже 46 результативными действиями
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Ровно год назад "Манчестер Юнайтед" совершил приобретение Бруну Фернандеша из "Спортинга". Португалец обошёлся клубу в 55 миллионов евро. Вместе с бонусами сумма может вырасти до 80 млн.

За это время Бруну успел провести 52 матча за "Юнайтед" во всех турнирах, отметившись 28 голами и 18 ассистами.

Из них 15 мячей пришлись на пенальти (из 16 попыток).

Также Фернандеш был признан лучшим игроком месяца в АПЛ уже четыре раза.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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