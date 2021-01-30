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МЮ подписал Фернандеша ровно год назад. Бруну отметился уже 46 результативными действиями
Лучшая сделка "дьяволов" за много лет
Ровно год назад "Манчестер Юнайтед" совершил приобретение Бруну Фернандеша из "Спортинга". Португалец обошёлся клубу в 55 миллионов евро. Вместе с бонусами сумма может вырасти до 80 млн.
За это время Бруну успел провести 52 матча за "Юнайтед" во всех турнирах, отметившись 28 голами и 18 ассистами.
Из них 15 мячей пришлись на пенальти (из 16 попыток).
Также Фернандеш был признан лучшим игроком месяца в АПЛ уже четыре раза.
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