МЮ подписал Фернандеша ровно год назад. Бруну отметился уже 46 результативными действиями

Ровно год назад "Манчестер Юнайтед" совершил приобретение Бруну Фернандеша из "Спортинга". Португалец обошёлся клубу в 55 миллионов евро. Вместе с бонусами сумма может вырасти до 80 млн.

За это время Бруну успел провести 52 матча за "Юнайтед" во всех турнирах, отметившись 28 голами и 18 ассистами.

Из них 15 мячей пришлись на пенальти (из 16 попыток).

Также Фернандеш был признан лучшим игроком месяца в АПЛ уже четыре раза.