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Фабиньо успеет восстановиться к матчу с Ман Сити

Англия
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В условиях кадровых проблем бразилец важен вдвойне

Фабиньо успеет восстановиться к матчу с Ман Сити
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Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо пропустит два ближайших матча своего клуба, но должен вернуться к важнейшей битве с "Манчестер Сити" 7 февраля.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил отсутствие 27-летнего бразильца, который большую часть сезона вынужден играть центрального защитника, "незначительной мышечной травмой".

Фабиньо пропускает воскресный выезд к "Вест Хэму" и едва ли сыграет с "Брайтоном" в следующую среду.

"В наше время незначительная травма означает пропуск минимум трех матчей. Это зависит от недели — иногда может быть и четыре. Мы еще посмотрим. Думаю, к матчу против "Сити" Фаб вернется", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт «Ливерпуля".

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль Фабиньо
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