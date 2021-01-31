Фабиньо успеет восстановиться к матчу с Ман Сити

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо пропустит два ближайших матча своего клуба, но должен вернуться к важнейшей битве с "Манчестер Сити" 7 февраля.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил отсутствие 27-летнего бразильца, который большую часть сезона вынужден играть центрального защитника, "незначительной мышечной травмой".

Фабиньо пропускает воскресный выезд к "Вест Хэму" и едва ли сыграет с "Брайтоном" в следующую среду.