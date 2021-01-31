На Эмирейтс сухо. Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:0. Обзор матча

Битва за высокие места в Англии продолжается. "Манчестер Юнайтед" является одним из лидеров АПЛ, однако пока не в состоянии побеждать клубы из классической Топ-6 чемпионата. На этот раз они не смогли размочить ворота "Арсенала", однако и собственные оставили сухими.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

Вашему вниманию представляем видеообзор матча.