Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Эмирейтс сухо. Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:0. Обзор матча
Нули в Лондоне
Битва за высокие места в Англии продолжается. "Манчестер Юнайтед" является одним из лидеров АПЛ, однако пока не в состоянии побеждать клубы из классической Топ-6 чемпионата. На этот раз они не смогли размочить ворота "Арсенала", однако и собственные оставили сухими.
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 0:0
Вашему вниманию представляем видеообзор матча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Зидан находится на грани увольнения из Реала
- Футзал. Дании не засчитали техническое поражение за неявку на игру с Украиной
- Поражения Динамо и Реала, отрыв Манчестер Сити, гол Зозули. Главные новости за 30 января
- Лингард одной ногой в Вест Хэме, а Интер и Рома затевают супер обмен. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...