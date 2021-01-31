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На Эмирейтс сухо. Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:0. Обзор матча

Англия
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Нули в Лондоне

На Эмирейтс сухо. Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:0. Обзор матча
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Битва за высокие места в Англии продолжается. "Манчестер Юнайтед" является одним из лидеров АПЛ, однако пока не в состоянии побеждать клубы из классической Топ-6 чемпионата. На этот раз они не смогли размочить ворота "Арсенала", однако и собственные оставили сухими.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

Вашему вниманию представляем видеообзор матча.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед
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