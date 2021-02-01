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Моуриньо - о поражении Брайтону: У каждой команды Премьер-лиги есть взлеты и падения

Англия
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Это второе поражение для "шпор"

Моуриньо - о поражении Брайтону: У каждой команды Премьер-лиги есть взлеты и падения
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Главный тренер "Тоттенхэма Хотспур" Жозе Моуриньо прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Брайтона" (0:1).

"Я увидел два разных тайма. В первом мы допустили сразу две ошибки подряд: с одной "Брайтон" попали в штангу, а другая - в ворота. Игроки слишком переживали пропущенный гол. Мне казалось, что команда была немного разочарована. А когда ты пропускаешь гол в начале матча, ты становишься еще печальнее, и страдает твоя самооценка. Во втором тайме мы играли с совершенно другим настроем, показав хороший дух.

Я видел, что парни действительно стараются. Поражение всегда доставляет неприятные чувства. Игра была не очень конечно хороша. Но я ухожу с положительным впечатлением на счет своих парней.

Мы потерпели только пять поражений в 30 матчах, так что мы можем смотреть на свою ситуацию и с другой точки зрения.

У каждой команды Премьер-Лиги есть взлеты и падения. Конечно, сейчас сложный момент для нас, учитывая результаты, травмы и нашу самооценку. Команда с уверенностью в себе гораздо лучше, чем команда с печалью. В данный момент все эти проблемы наложились на друг друга, но рано или поздно они пройдут.

В конце сезона станет видно, как мы выступили в Премьер-Лиге и кубковых соревнованиях", - сказал Моуриньо.

Напомним, что в текущем сезоне турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм Хотспур" находится на 6-м месте, в активе клуба 33 балла.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
BBC

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