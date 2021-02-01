Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо - о поражении Брайтону: У каждой команды Премьер-лиги есть взлеты и падения
Это второе поражение для "шпор"
Главный тренер "Тоттенхэма Хотспур" Жозе Моуриньо прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Брайтона" (0:1).
"Я увидел два разных тайма. В первом мы допустили сразу две ошибки подряд: с одной "Брайтон" попали в штангу, а другая - в ворота. Игроки слишком переживали пропущенный гол. Мне казалось, что команда была немного разочарована. А когда ты пропускаешь гол в начале матча, ты становишься еще печальнее, и страдает твоя самооценка. Во втором тайме мы играли с совершенно другим настроем, показав хороший дух.
Я видел, что парни действительно стараются. Поражение всегда доставляет неприятные чувства. Игра была не очень конечно хороша. Но я ухожу с положительным впечатлением на счет своих парней.
Мы потерпели только пять поражений в 30 матчах, так что мы можем смотреть на свою ситуацию и с другой точки зрения.
У каждой команды Премьер-Лиги есть взлеты и падения. Конечно, сейчас сложный момент для нас, учитывая результаты, травмы и нашу самооценку. Команда с уверенностью в себе гораздо лучше, чем команда с печалью. В данный момент все эти проблемы наложились на друг друга, но рано или поздно они пройдут.
В конце сезона станет видно, как мы выступили в Премьер-Лиге и кубковых соревнованиях", - сказал Моуриньо.
Напомним, что в текущем сезоне турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм Хотспур" находится на 6-м месте, в активе клуба 33 балла.
Популярное сейчас
- Костышин отреагировал на вопрос об уходе Селезнева из Колоса
- Супряга: Забыли о матче с Лудогорцем. Это же товарищеская игра
- Ярмоленко провел полчаса в матче с Ливерпулем
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Нарушая все протоколы: Криштиану Роналду заметили вместе с возлюбленной на горнолыжном курорте
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Новости по теме
- 10:11 Зарубежные "Все отлично, кроме гола Тоттенхэма". Клопп – о первой с 19-го декабря победе Ливерпуля в АПЛ
- 10:03 Зарубежные Моуриньо – о поражении Ливерпулю: Тоттенхэм воевал со своими же ошибками
- 09:31 Зарубежные Неприятные итоги битвы: Ливерпуль и Тоттенхэм теряют ключевых футболистов из-за тяжелых травм