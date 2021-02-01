Моуриньо - о поражении Брайтону: У каждой команды Премьер-лиги есть взлеты и падения

Главный тренер "Тоттенхэма Хотспур" Жозе Моуриньо прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Брайтона" (0:1).

"Я увидел два разных тайма. В первом мы допустили сразу две ошибки подряд: с одной "Брайтон" попали в штангу, а другая - в ворота. Игроки слишком переживали пропущенный гол. Мне казалось, что команда была немного разочарована. А когда ты пропускаешь гол в начале матча, ты становишься еще печальнее, и страдает твоя самооценка. Во втором тайме мы играли с совершенно другим настроем, показав хороший дух.

Я видел, что парни действительно стараются. Поражение всегда доставляет неприятные чувства. Игра была не очень конечно хороша. Но я ухожу с положительным впечатлением на счет своих парней.

Мы потерпели только пять поражений в 30 матчах, так что мы можем смотреть на свою ситуацию и с другой точки зрения.



У каждой команды Премьер-Лиги есть взлеты и падения. Конечно, сейчас сложный момент для нас, учитывая результаты, травмы и нашу самооценку. Команда с уверенностью в себе гораздо лучше, чем команда с печалью. В данный момент все эти проблемы наложились на друг друга, но рано или поздно они пройдут.



В конце сезона станет видно, как мы выступили в Премьер-Лиге и кубковых соревнованиях", - сказал Моуриньо.