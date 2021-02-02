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Клопп: Никто не говорил мне, что у Вирджила есть шанс сыграть в текущем сезоне

Англия
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Защитник, скорее всего, выбыл до конца сезона

Клопп: Никто не говорил мне, что у Вирджила есть шанс сыграть в текущем сезоне
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, скорее всего, пропустит остаток сезона, сказал главный тренер Юрген Клопп 2 февраля. Футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена.

"Никто не говорил мне, включая доктора, что у Вирджила есть шанс сыграть в текущем сезоне. Не буду говорить, что это абсолютно невозможно, но это маловероятно. Нам не стоит это обсуждать. Чтобы не случилось, я думаю, у нас есть место для Вирджила в заявку на Лигу чемпионов в случае чего. Он есть и в заявке на АПЛ, никто не говорил, что нужно что-то менять, — цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

В конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против "Эвертона" (2:2). В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету один гол.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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