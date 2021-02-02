Маркос Рохо бесплатно перешёл в Бока Хуниорс

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо стал игроком "Бока Хуниорс" без компенсации за трансфер, пишет журналист Фабрицио Романо.

Во вторник, 2 февраля, "Бока Хуниорс" объявила о подписании контракта с 30-летним аргентинцем.

Рохо перешел в "МЮ" из лиссабонского "Спортинга" в 2014 году.

В составе "МЮ" он выиграл Кубок Англии-2016, Суперкубок Англии-2016, Кубок английской лиги-2017 и Лигу Европы-2017.