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Маркос Рохо бесплатно перешёл в Бока Хуниорс

Англия
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Игрок не получал достаточного количества игрового времени

Маркос Рохо бесплатно перешёл в Бока Хуниорс
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо стал игроком "Бока Хуниорс" без компенсации за трансфер, пишет журналист Фабрицио Романо.

Во вторник, 2 февраля, "Бока Хуниорс" объявила о подписании контракта с 30-летним аргентинцем.

Рохо перешел в "МЮ" из лиссабонского "Спортинга" в 2014 году.

В составе "МЮ" он выиграл Кубок Англии-2016, Суперкубок Англии-2016, Кубок английской лиги-2017 и Лигу Европы-2017.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Маркос Рохо Манчестер Юнайтед Бока Хуниорс
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