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Маркос Рохо бесплатно перешёл в Бока Хуниорс
Игрок не получал достаточного количества игрового времени
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо стал игроком "Бока Хуниорс" без компенсации за трансфер, пишет журналист Фабрицио Романо.
Во вторник, 2 февраля, "Бока Хуниорс" объявила о подписании контракта с 30-летним аргентинцем.
¡Bienvenido, Marcos! ????????????— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 2, 2021
Mirá el video de presentación ???? https://t.co/IUzktDJrIq pic.twitter.com/o1Ni3G7eJn
Рохо перешел в "МЮ" из лиссабонского "Спортинга" в 2014 году.
В составе "МЮ" он выиграл Кубок Англии-2016, Суперкубок Англии-2016, Кубок английской лиги-2017 и Лигу Европы-2017.
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