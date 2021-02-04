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Бернли - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бернли - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 3 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Бернли - Манчестер Сити, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Горожане уже на третьей минуте повели в счете (Жезуз), а затем закрепили преимущество. В общем, шансов у Бернли не было - команда Гвардиолы получила свою 13-ю подряд победу и продолжила уверенно лидировать в АПЛ. Отрыв от МЮ составляет три очка, но у Сити на игру меньше.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Бернли - Манчестер Сити 0:2
Голы: Жезуз 3, Стерлинг 38
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