Бернли - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бернли - Манчестер Сити, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Горожане уже на третьей минуте повели в счете (Жезуз), а затем закрепили преимущество. В общем, шансов у Бернли не было - команда Гвардиолы получила свою 13-ю подряд победу и продолжила уверенно лидировать в АПЛ. Отрыв от МЮ составляет три очка, но у Сити на игру меньше.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Бернли - Манчестер Сити 0:2

Голы: Жезуз 3, Стерлинг 38