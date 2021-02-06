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АПЛ. Ньюкасл вырывает победу у Саутгемптона, Бернли и Брайтон расписывают ничью
Важная победа для "сорок" в меньшинстве, как и важные баллы для "Бернли" и "Брайтона"
Как "Бернли", так и "Брайтон" в этом чемпионате вряд ли поднимутся в верхнюю часть турнирной таблицы. Но и вылет из Премьер-лиги, судя по всему, им не угрожает. Очный матч команд показал, за счет чего "бордовые" и "чайки" сохранят прописку в элите, набирая очки в так называемых "своих" играх.
В каждом тайме по голу забили команды, при этом, почти не было ошибок в обороне у "Бернли" и "Брайтона". Акцент на организацию защиты с возможностью проводить скоростные выпады. На победу никто из них не наиграл, но и поражения не заслужил.
АПЛ. 23-й тур
Стадион: Терф Мур (Бернли)
Бернли - Брайтон 1:1
Голы: Гудмундссон 54 - Данк 37
Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 23. Питерс, 7. Гудмундссон, 10. Барнс, 11. Макнил, 27. Выдра, 9. Вуд.
Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 13. Гросс, 7. Коннолли, 9. Мопе.
***
"Сороки" великолепно начали игру, показали, кто хозяева, и вели в два мяча после двух интересных атак. Сначала Уиллок воспользовался пасом Сент-Максимена. А затем прошел еще один хороший пас от Сент-Максимен, Альмирон пробил и рикошетом от Беднарека мяч оказался в сетке. Во втором подряд матче польский легионер забивает в свои ворота.
Минамино отквитал один мяч, "Саутгемптон" постоянно думал про атаки, но в обороне возникали серьезные дыры. Перед свистком на перерыв Альмирон забил третий мяч "Ньюкасла". Во втором тайме интрига и напряжение буквально висели в воздухе. Уорд-Праус подарил надежду "святым".
Еще большую надежду вселил гостям Джефф Хендрик, заработав удаление. Впрочем, "Саутгемптон" так и не смог воспользоваться численным большинством. В конце концов, победа была важнее "Ньюкаслу", который теперь существенно отдалился от зоны вылета.
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Саутгемптон 3:2
Голы: Уиллок 16, Беднарек 26 (авт.), Альмирон 45 - Минамино 29, Уорд-Праус 48
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден, 19. Манкильо, 5. Шер, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 24. Альмирон, 13. Уилсон, 10. Сент-Максимен, 28. Уиллок.
Саутгемптон: 1. Маккарти, 3. Бертран, 4. Вестергор, 5. Стивенс, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 19. Минамино, 11. Редмонд, 9. Ингз, 10. Адамс.
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