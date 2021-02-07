Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер исключил МЮ из чемпионской гонки после ничьей с Эвертоном
Соседи из "Сити" сейчас на голову выше остальных
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер исключил свою команду из чемпионской гонки после матча с "Эвертоном" (3:3) в 23-м туре АПЛ.
"Во втором тайме мы играли хорошо, но пропустили три гола после трех ударов в створ. Когда так происходит, это огорчает. Мы хорошо отреагировали на два гола соперника, а когда почему-то было добавлено четыре минуты, нам нужно было держать мяч у углового флажка и дождаться конца матча.
Наша атака тоже угрожала воротам соперника и играла хорошо. Счет 3:3 – играли две команды с хорошей атакой. Эта игра понравилась гораздо большему числу людей, чем только болельщикам "МЮ".
Нас даже не стоит рассматривать как претендентов на титул. Это разговор для вас, медиа. Мы стали лучше как команда, посмотрим, где мы в итоге окажемся.
Здорово, что мы двигаемся вперед, но нужно прекратить пропускать простые голы", – приводит слова норвежца Manchester Evening News.
МЮ отстаёт от соседей из "Сити" на 2 очка после 23 туров. При этом у "горожан" есть две игры в запасе.
Популярное сейчас
- Милан сегодня может вернуть первое место, Юве подбирается к лидерам. Таблица Серии А - 2020/21
- МЮ не смог догнать лидера, сегодня заруба Ливерпуля и Ман Сити. Таблица АПЛ 2020/21
- Мастер-класс Роналду. Ювентус - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча
- Роналду шумит, Коваленко принимают в Бергамо, Моуриньо рискует работой. Аудиомнение #67
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом