Сульшер исключил МЮ из чемпионской гонки после ничьей с Эвертоном

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер исключил свою команду из чемпионской гонки после матча с "Эвертоном" (3:3) в 23-м туре АПЛ.

"Во втором тайме мы играли хорошо, но пропустили три гола после трех ударов в створ. Когда так происходит, это огорчает. Мы хорошо отреагировали на два гола соперника, а когда почему-то было добавлено четыре минуты, нам нужно было держать мяч у углового флажка и дождаться конца матча.

Наша атака тоже угрожала воротам соперника и играла хорошо. Счет 3:3 – играли две команды с хорошей атакой. Эта игра понравилась гораздо большему числу людей, чем только болельщикам "МЮ".

Нас даже не стоит рассматривать как претендентов на титул. Это разговор для вас, медиа. Мы стали лучше как команда, посмотрим, где мы в итоге окажемся.

Здорово, что мы двигаемся вперед, но нужно прекратить пропускать простые голы", – приводит слова норвежца Manchester Evening News.