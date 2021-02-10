Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0. Матч неиспользованных возможностей

Хозяева доминировали и вели игру, кто бы сомневался; но и "Вест Хэм" не выглядел мальчиками для битья, достойно отбивался и контратаковал. Огбона получил травму в дебюте, хотя и это не сказалось на игре. Самоотверженно лондонцы бросались под удары, как в моменте с сильным выстрелом Гринвуда, перехватывали мяч и пытались угрожать воротам "МЮ".

Затем был опасный удар Линделефа, великолепный сейв совершил Фабиански. Голкипер "молотобойцев" провел великолепный поединок, во многом благодаря ему "красные дьяволы" долго не могли реализовать свои шансы. Стоит отметить удары ван де Беека, Рашфорда, Марсиаля.

У гостей необходимо похвалить среднюю линию, компактность полузащитников команды Мойеса стала козырем и главной силой "Вест Хэма". Организованно отходили в оборону и шли вперед. К сожалению, Ярмоленко был не так заметен, как мы ждали. Андрей проделал много работы, часть которой - вхолостую. Несколько раз украинец брал игру на себя, как в моменте, когда получил повреждение. Ярмоленко сместился ближе к левому краю и прострелил в штрафную, на пас никто не отозвался и вратарь забрал мяч. Вскоре после этого эпизода Андрея заменили, пока невозможно охарактеризовать степень его травмы.

"Ман Юнайтед" так и не смог дожать "Вест Хэм" в основное время. Может мастерства не хватало лондонцам, но за счет количества и организованности, плюс реакция Фабиански и удача, сохраняли ворота гостей "сухими". Дополнительное время началось с еще более масштабных комбинаций хозяев поля.

Решающий момент произошел незадолго до третьего перерыва в игре, наверное, сказалась усталость "молотобойцев". Марсьяль навесил с левого края и защитники неудачно выбивали мяч, Соучек скинул круглого на Рашфорда, который отдал тонкий и в тоже время удобный пас на МакТоминая. Скотт пробил в одно касание и попал в дальний угол. Фабиански немного не хватило, чтобы достать мяч - 1:0.

Победил сильнейший, при этом и "слабейший" показал характер. Команда Сульшера выходит в четвертьфинал, на этой неделе станут известны все возможные соперники "МЮ" и пройдет жеребьевка.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ман Юнайтед - Вест Хэм 0:0 (доп. время 1:0)

Голы: МакТоминай 98

Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 27. Теллес, 26. Гринвуд (Кавани 86), 29. Ван-Биссака, 31. Матич (МакТоминай 73), 34. ван де Беек (Фернандеш 74), 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 21. Огбонна (Диоп 16, Джонсон 46), 16. Нобл, 18. Форнальс (Бенрахма 89), 28. Соучек, 41. Райс, 7. Ярмоленко (Одубеко 54), 17. Боуэн (Фредерикс 46).