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Фердинанд о шансах МЮ на титул АПЛ: Мы подставляем подножки сами себе

Англия
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Бывший игрок "МЮ" считает, что "красным дьяволам" не хватает стабильности

Фердинанд о шансах МЮ на титул АПЛ: Мы подставляем подножки сами себе
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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями насчет шансов "красных дьяволов" на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

"Ман Юнайтед" находился на вершине лиги. Смотришь на таблицу, смотришь на результаты – чувствуешь воодушевление. Добиваясь такой позиции для себя, "Ман Юнайтед" должен наносить удар. Когда есть возможность, нужно двигаться. Проблема в том, что мы дали этой возможности ускользнуть из наших рук.

Можно взглянуть на "Ман Сити" с их опытом. Они учуяли кровь и оторвались. А "Ман Юнайтед" запинался, туда-сюда, должным образом не складывалось. Мы задохнулись, это очень просто. Я бы сказал, что мы вне гонки за чемпионским титулом до тех пор, пока не выдадим серию, пока не изменимся в плане недостатка стабильности.

Но того, что я видел, недостаточно, чтобы предположить, будто мы способны выдать 10-15 побед подряд. Мы все время подставляем подножки сами себе", – рассказал англичанин.

После 23 туров "Ман Юнайтед" имеет в своем активе 45 очков и идет на 2-м позиции в турнирной таблице.

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В статье: Рио Фердинанд АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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