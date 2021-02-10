Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фердинанд о шансах МЮ на титул АПЛ: Мы подставляем подножки сами себе
Бывший игрок "МЮ" считает, что "красным дьяволам" не хватает стабильности
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями насчет шансов "красных дьяволов" на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.
"Ман Юнайтед" находился на вершине лиги. Смотришь на таблицу, смотришь на результаты – чувствуешь воодушевление. Добиваясь такой позиции для себя, "Ман Юнайтед" должен наносить удар. Когда есть возможность, нужно двигаться. Проблема в том, что мы дали этой возможности ускользнуть из наших рук.
Можно взглянуть на "Ман Сити" с их опытом. Они учуяли кровь и оторвались. А "Ман Юнайтед" запинался, туда-сюда, должным образом не складывалось. Мы задохнулись, это очень просто. Я бы сказал, что мы вне гонки за чемпионским титулом до тех пор, пока не выдадим серию, пока не изменимся в плане недостатка стабильности.
Но того, что я видел, недостаточно, чтобы предположить, будто мы способны выдать 10-15 побед подряд. Мы все время подставляем подножки сами себе", – рассказал англичанин.
После 23 туров "Ман Юнайтед" имеет в своем активе 45 очков и идет на 2-м позиции в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Новая команда Чурко, потенциальный новичок Ворсклы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Румынский центрбэк, которого сватают в Динамо, отказал Ференцварошу
- Известный итог переговоров представителей Тайсона с Интернасьоналом
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО