Моуриньо: Чтобы выиграть турнир, Кейну нужно победить лишь в одной игре

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился мыслями насчет трофеев в карьере нападающего лондонцев Гарри Кейна.

"Чтобы выиграть турнир, Кейну нужно победить лишь в одной игре (речь идет о финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити"). Да, это важная, сложная игра. Я знаю, что в ней мы сыграем против, вероятно, будущего чемпиона Англии. Так что нам предстоит очень сложный финал.

Но для того, чтобы завоевать трофей, нам нужно выиграть лишь один матч. Конечно, следует спросить Гарри, но мне кажется, что "ждать" – неподходящее слово. Надо бороться, бороться за трофей", – рассказал португалец.