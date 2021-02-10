Англия
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Гвардиола достиг отметки в 200 побед в Манчестер Сити
Для этого Пепу понадобилось 268 матчей
В матче 1/8 Кубка Англии
Таким образом, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола одержал свою 200 победу у руля "Ман Сити". Для этого испанскому наставнику понадобилось 268 матчей.
Напомним, Гвардиола работает в "Сити" с лета 2016-го года. При испанце "Манчестер Сити" забил 659 голов.
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