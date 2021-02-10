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Гвардиола достиг отметки в 200 побед в Манчестер Сити

Англия
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Для этого Пепу понадобилось 268 матчей

Гвардиола достиг отметки в 200 побед в Манчестер Сити
Новина українською

В матче 1/8 Кубка Англии "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Суонси" со счетом 3:1.

Таким образом, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола одержал свою 200 победу у руля "Ман Сити". Для этого испанскому наставнику понадобилось 268 матчей.

Напомним, Гвардиола работает в "Сити" с лета 2016-го года. При испанце "Манчестер Сити" забил 659 голов.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Англии Пеп Гвардиола Суонси
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