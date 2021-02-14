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АПЛ. Арсенал - Лидс 4:2. Результативность, достойная двух атакующих команд
"Канониры" забили столько, сколько захотели, "белые" - сколько смогли
Фото - ВВС
АПЛ. 24-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)
Арсенал Лондон - Лидс Юнайтед 4:2
Голы: Обамеянг 14, Обамеянг 40 (пен.), Беллерин 45, Обамеянг 48 - Стрейк 59, Кошта 69
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 17. Суареш, 23. Луис, 6. Габриэл, 7. Сака, 8. Себальос, 11. Эдегор, 34. Джака, 32. Смит-Роу, 14. Обамеянг.
Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 21. Стрейк, 15. Даллас, 22. Харрисон, 43. Клих, 46. Шеклтон, 18. Рафинья, 9. Бамфорд.
Предупреждения: Стрейк 70, Даллас 96
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