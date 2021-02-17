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Кабак: Мне нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться
Озан понемногу привыкает к стилю Клоппа
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Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак назвал особенной победу мерсисайдцев над "Лейпцигом" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это особенная победа для меня, мой первый сухой матч в "Ливерпуле" и первая победа. Я здесь новичок, еще молод. Мне нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться. Мы отлично сыграли, выложились по-максимуму. "Ливерпуль" заслужил победу, я счастлив", — цитирует пресс-служба "Ливерпуля" Кабака.
Кабак перешел в "Ливерпуль" из "Шальке" на правах аренды до конца сезона-2020/21. У мерсисайдцев есть право выкупа 20-летнего турка.
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