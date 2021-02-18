Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Родригес не хочет оставаться в Эвертоне
Англия не понравилась!
Marca
Звезда ливерпульского "Эвертона" Хамес Родригес хочет уйти из клуба по окончании сезона.
Хамес уже рассматривает варианты перехода, сообщает Defensa Central.
Колумбийский плеймейкер и нападающий перешел в Гудисон-парке в качестве свободного агента с "Реала" летом 2020 года, но, как утверждают источники, он разочарованным жизнью в Англии.
Читайте такжеЭвертон - Манчестер Сити 1:3. Привычка побеждать
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Брюгге. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Динамо - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- Дубль Лукаку в матче Серии А обошелся Интеру в 1 миллион евро
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...