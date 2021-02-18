  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Родригес не хочет оставаться в Эвертоне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Родригес не хочет оставаться в Эвертоне

Англия
(1 голосов)

Англия не понравилась!

Родригес не хочет оставаться в Эвертоне

Marca

Новина українською

Звезда ливерпульского "Эвертона" Хамес Родригес хочет уйти из клуба по окончании сезона.

Хамес уже рассматривает варианты перехода, сообщает Defensa Central.

Колумбийский плеймейкер и нападающий перешел в Гудисон-парке в качестве свободного агента с "Реала" летом 2020 года, но, как утверждают источники, он разочарованным жизнью в Англии.

Читайте такжеЭвертон - Манчестер Сити 1:3. Привычка побеждать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...