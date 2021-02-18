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Эвертон - Манчестер Сити 1:3. Привычка побеждать
Команда Анчелотти не вытянула матч против лидера на одном старании
Фото - skysports.com
АПЛ. 16-й тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Эвертон - Ман Сити 1:3
Голы: Ришарлисон 38 - Фоден 33, Марез 63, Силва 77
Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина (Коулмен 18), 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 22. Годфри, 26. Дэвис (Родригес 69), 7. Ришарлисон, 17. Айуоби (Кинг 69).
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 27. Канселу, 7. Стерлинг (Де Брюйне 80), 16. Родри (Фернандиньо 90+1), 20. Силва, 47. Фоден, 9. Габриэл Жезус, 26. Марез.
Предупреждения: Дукуре 28, Ришарлисон 45 - Стерлинг 67
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