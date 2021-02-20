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АПЛ. Бернли и Вест Бромвич так и не смогли выявить победителя

Англия
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Вторая подряд нулевая ничья в очном матче этих соперников

АПЛ. Бернли и Вест Бромвич так и не смогли выявить победителя

Фото - skysports.com

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Так хотели гости победить, старались и бежали вперед, что заработали красную карточку еще в первом тайме. Перестарались. Однако "Вест Бромвич" даже в меньшинстве выглядел активнее и интереснее, больше атаковал и создал моментов. Чувствовалось желание набрать очки и покинуть зону вылета.

"Бернли" один из конкурентов "дроздов" за сохранение прописки в элите, правда, гандикап в 14 очков позволил хозяевам в этой встрече действовать по счету и по развитию событий. Ничья вполне устроила подопечных Шона Дайча, к сожалению, слишком невыразительную, бледную игру показали хозяева.

АПЛ. 25-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Вест Бромвич 0:0

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 27. Выдра.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу, 12. Перейра, 17. Дьян.

Предупреждения: Корк 76, Ми 90+3, Лоутон 90+4

Удаления: Аджайи 31

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В статье: Вест Бромвич Альбион Бернли
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