Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Бернли и Вест Бромвич так и не смогли выявить победителя
Вторая подряд нулевая ничья в очном матче этих соперников
Фото - skysports.com
Так хотели гости победить, старались и бежали вперед, что заработали красную карточку еще в первом тайме. Перестарались. Однако "Вест Бромвич" даже в меньшинстве выглядел активнее и интереснее, больше атаковал и создал моментов. Чувствовалось желание набрать очки и покинуть зону вылета.
"Бернли" один из конкурентов "дроздов" за сохранение прописки в элите, правда, гандикап в 14 очков позволил хозяевам в этой встрече действовать по счету и по развитию событий. Ничья вполне устроила подопечных Шона Дайча, к сожалению, слишком невыразительную, бледную игру показали хозяева.
АПЛ. 25-й тур
Стадион: Терф Мур (Бернли)
Бернли - Вест Бромвич 0:0
Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 27. Выдра.
Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу, 12. Перейра, 17. Дьян.
Предупреждения: Корк 76, Ми 90+3, Лоутон 90+4
Удаления: Аджайи 31
Популярное сейчас
- Заря выходит на третье место, Мариуполь застрял на девятом. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Герой футбольного дня. Роман Яремчук
- Сенсация: Свитолина и Монфис обьявили о перерыве в отношениях. Фото
- Дубль Лукаку в матче Серии А обошелся Интеру в 1 миллион евро
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии