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Гвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков

Англия
(1 голосов)

Пеп готов расстаться с несколькими исполнителями

Гвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что летом команду покинут несколько игроков.

"Считаю, что все наши игроки заслуживают того, чтобы оставаться здесь на долгие годы. У них исключительные качества, в этом нет никаких сомнений. Но год от года ситуация меняется, потому что есть футболисты, которые адаптируются под новые роли, а есть те, кто не может это сделать. Дело не в качестве, а в признании того, что иногда ты на поле не выходишь. В такой момент игроку лучше уйти", — цитирует Гвардиолу Goal.

Отметим, что в конце сезоне контракт с клубом истекают у Серхио Агуэро и Фернандиньо. Также в последнее время из команды выпал Бенжамен Менди, который провёл на лавке 12 последних туров АПЛ.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
21.02.2021 в 12:15
Сподіваюсь, що Зіни це не стосуватиметься. Проблеми з переходом перед Євро-2020 були би не бажані.
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