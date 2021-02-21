Гвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что летом команду покинут несколько игроков.

"Считаю, что все наши игроки заслуживают того, чтобы оставаться здесь на долгие годы. У них исключительные качества, в этом нет никаких сомнений. Но год от года ситуация меняется, потому что есть футболисты, которые адаптируются под новые роли, а есть те, кто не может это сделать. Дело не в качестве, а в признании того, что иногда ты на поле не выходишь. В такой момент игроку лучше уйти", — цитирует Гвардиолу Goal.