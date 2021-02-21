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Гвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков
Пеп готов расстаться с несколькими исполнителями
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что летом команду покинут несколько игроков.
"Считаю, что все наши игроки заслуживают того, чтобы оставаться здесь на долгие годы. У них исключительные качества, в этом нет никаких сомнений. Но год от года ситуация меняется, потому что есть футболисты, которые адаптируются под новые роли, а есть те, кто не может это сделать. Дело не в качестве, а в признании того, что иногда ты на поле не выходишь. В такой момент игроку лучше уйти", — цитирует Гвардиолу Goal.
Отметим, что в конце сезоне контракт с клубом истекают у Серхио Агуэро и Фернандиньо. Также в последнее время из команды выпал Бенжамен Менди, который провёл на лавке 12 последних туров АПЛ.
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