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В Манчестер Юнайтед вспышка коронавируса

Англия
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Пострадал тренерский штаб

В Манчестер Юнайтед вспышка коронавируса

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Несколько помощников Оле Гуннара Сульшера вынужденно пропустят игру "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У норвежского наставника пять ассистентов. Пока известно, что кого-то из них заменят директор по развитию Ники Батт и координатор по развитию талантов Марк Демпси. Именно они будут сегодня с командой на скамейке запасных в матче против "Ньюкасла" вместе из Оле Сульшером.

Поединок "маникунианцев" с "сороками" начнется сегодня на "Олд Траффорд" в 21:00.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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