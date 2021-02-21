Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Манчестер Юнайтед вспышка коронавируса
Пострадал тренерский штаб
Несколько помощников Оле Гуннара Сульшера вынужденно пропустят игру "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
У норвежского наставника пять ассистентов. Пока известно, что кого-то из них заменят директор по развитию Ники Батт и координатор по развитию талантов Марк Демпси. Именно они будут сегодня с командой на скамейке запасных в матче против "Ньюкасла" вместе из Оле Сульшером.
Поединок "маникунианцев" с "сороками" начнется сегодня на "Олд Траффорд" в 21:00.
Популярное сейчас
- Джокович победил Медведева и девятый раз стал чемпионом Australian Open
- Десна подтвердила трансфер Сухоцкого, Очигава нашел новый клуб. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Десна - Динамо: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча
- Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное