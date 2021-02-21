В Манчестер Юнайтед вспышка коронавируса

Несколько помощников Оле Гуннара Сульшера вынужденно пропустят игру "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У норвежского наставника пять ассистентов. Пока известно, что кого-то из них заменят директор по развитию Ники Батт и координатор по развитию талантов Марк Демпси. Именно они будут сегодня с командой на скамейке запасных в матче против "Ньюкасла" вместе из Оле Сульшером.

Поединок "маникунианцев" с "сороками" начнется сегодня на "Олд Траффорд" в 21:00.