Легенда Эвертона отправил своего сына в академию Ливерпуля

Легенда "Эвертона" Фил Джагелка отдал своего сына в академию "Ливерпуля".

В течение своих 12 сезонов на "Гудисон Парк" Джагелка сыграл 385 матчей, прежде чем в 2019 году ушел доигрывать карьеру в родной "Шеффилд Юнайтед".

Несмотря на свою связь с "ирисками", Фил решил, что его 13-летнему сыну Заку будет лучше получить футбольное воспитание в "Ливерпуле".

Как сообщает Daily Mail, теперь Джагелка-младший, играющий на позиции нападающего, будет выступать за команду U-14 "красных".