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Легенда Эвертона отправил своего сына в академию Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Джагелка-младший отправился на воспитание к "скаузерам"

Легенда Эвертона отправил своего сына в академию Ливерпуля

Новина українською

Легенда "Эвертона" Фил Джагелка отдал своего сына в академию "Ливерпуля".

В течение своих 12 сезонов на "Гудисон Парк" Джагелка сыграл 385 матчей, прежде чем в 2019 году ушел доигрывать карьеру в родной "Шеффилд Юнайтед".

Несмотря на свою связь с "ирисками", Фил решил, что его 13-летнему сыну Заку будет лучше получить футбольное воспитание в "Ливерпуле".

Как сообщает Daily Mail, теперь Джагелка-младший, играющий на позиции нападающего, будет выступать за команду U-14 "красных".

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В статье: Фил Джагелка Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
21.02.2021 в 16:10
У нас бы непоняли. Незнаю поймут ли у них, но как то некрасиво. Условный Гусев отправил бы играть ребенка в академию шахтера
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