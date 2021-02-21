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Легенда Эвертона отправил своего сына в академию Ливерпуля
Джагелка-младший отправился на воспитание к "скаузерам"
Легенда "Эвертона" Фил Джагелка отдал своего сына в академию "Ливерпуля".
В течение своих 12 сезонов на "Гудисон Парк" Джагелка сыграл 385 матчей, прежде чем в 2019 году ушел доигрывать карьеру в родной "Шеффилд Юнайтед".
Несмотря на свою связь с "ирисками", Фил решил, что его 13-летнему сыну Заку будет лучше получить футбольное воспитание в "Ливерпуле".
Как сообщает Daily Mail, теперь Джагелка-младший, играющий на позиции нападающего, будет выступать за команду U-14 "красных".
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
21.02.2021 в 16:10
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