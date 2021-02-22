Акробатика Холанда, победитель Милана и японский след. Герои прошлых выходных в ФОТО

Ливерпульское, Миланское, Рурское - прошлый уикенд прошел под знаком дерби. В Мерсисайде праздновала синяя команда, как и на севере Италии. А вот в Германии команда в синей форме потерпела крушение. Чем еще запомнились футбольные выходные, смотрите в ФОТО подборке от UA-Футбол

АНГЛИЯ

Наиболее бескомпромиссная команда в АПЛ в этом сезоне - "Лидс". Команда легендарного Марсело Бьелсы за 24 тура сыграла вничью лишь дважды. Последний раз такое с ними случалось еще в ноябре. В 25-м туре "Юнайтед" уступил "Вулверхэмптону" 0:1 и пропустил волков на 11-ю строчку

Такуми Минамино - не слишком забавный форвард, но старательный и настойчивый. Для "Зальцбурга" этого было достаточно. Для "Ливерпуля" оказалось мало. В январе мерсисайдцы отправили японца в аренду в "Саутгемптон", где он начал оживать. В трех матчах на счету Такуми уже два забитых мяча. В субботу, в частности, он помог святым прервать свою серию из шести поражений подряд и сыграть вничью с "Челси"

Юрген Клопп приветствует Карло Анчелотти с исторической победой - его "Эвертон" победил "Ливерпуль на "Энфилде" впервые в 21-м веке! Обе ливерпульские команды имеют по 40 очков, но у ирисок на игру меньше, красные рискуют упасть на седьмую строчку

"Фулхэм" выиграл у "Шеффилда" благодаря голу Лукмана. Команда Скотта Паркера выдала серию из четырех матчей без поражений (8 очков из 12 возможных) и теперь ее спасение не выглядит чем-то чрезвычайным. До спасительного 17-го места всего три очка

Джесси Лингард и компания празднуют, как оказалось, победный гол в ворота "Тоттенхэма". "Вест Хэм" одолел шпоры 2:1 и снова поднялся в зону Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" поражает своей многогранностью. Стерлинг имеет репутацию отличного дриблер, но он вполне может забить и головой! Его результативный удар в игре против "Арсенала" позволил горожанам выиграть 18-й матч подряд

Дэниел Джеймс в текущем сезоне не является игроком основы МЮ, но в последних трех матчах, в которых он принимал участие, он непременно забивал гол. От него пострадали "Саутгемптон", "Реал Сосьедад", а в воскресенье "Ньюкасл". МЮ выиграл 3:1 и продолжил соревнования с "Лестером" за второе место

Джеймс Мэддисон не забил со штрафного, но отметился голом с игры. В матче с "Астон Виллой" он записал на свой счет уже восьмой результативный удар в текущем сезоне, "Лестер" победил 2:1

ГЕРМАНИЯ

Ваут Вегхорст в игре с "Арминией" не забивал, но вместо него это сделали Ренато Штеффен, у которого дубль, и Максимилиан Арнольд. "Вольфсбург" победил 3:0

Невероятно, но факт - "Бавария" не смогла победить во втором матче Бундеслиги подряд. Более того красные проиграли "Айнтрахту", после чего интрига в борьбе за чемпионство заиграла новыми красками. Героем Франкфурта стал Дайчи Камада - 24-летний японец забил сам и ассистировал Юнесу

Кевин Штогер на 86-й минуте принес "Майнцу" победу над участником 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссией" из Менхенгладбаха! Карнавальщики предпоследние, но они точно не выглядят безнадежными и еще наверняка поборются за место в элите

Рурское дерби когда-то было одним из самых ожидаемых событий в немецком футболе. Сейчас от него осталась лишь тень - "Боруссия" доминирует над "Шальке" (4:0), а Эрлинг Голанд забивает голы после таких акробатических этюдов

Осечкой "Баварии" еще нужно было воспользоваться. "Лейпциг" справился с "Гертой" благодаря стараниям Марселя Забитцера, у которого гол + пас, поэтому быки сократили отставание от лидера до двух очков. К слову, Забитцер - игрок сборной Австрии, с которой сборная Украины встретится на Евро

ИТАЛИЯ

Душан Влахович крайне мало забивал в начале сезона, но у "Фиорентины" не было другого выбора, кроме как верить, что серба прорвет. И таки прорвало. Сейчас на счету 21-летнего форварда уже девять голов и весьма полезная игра на команду. В 23-м туре фиалки разбили "Специю" 3:0

Говорят, "Лацио" зависим от Чиро Иммобиле. Но не меньшее влияние на результаты команды есть и у Луиса Альберто. Без его гола в субботу не было бы победы над "Сампдорией"

"Дженоа" проигрывала "Вероне" до 90+5-й минуты, но мощный удар Баделя на последних секундах спас для генуэзцев беспроигрышную серию, которая насчитывает уже семь матчей

Главной звездой Миланского дерби стал Лаутаро Мартинес, который забил дважды в ворота красно-черных

Но фанаты нерадзури должны поблагодарить своего опытного голкипера Хандановича, который несколько раз спас "Интер" от пропущенного гола еще при счете 0:1

Джан-Пьеро Гасперини сравнил игру с "Наполи" со столкновением с поездом, после которого не осталось даже царапины. Тренер "Аталанты" был удален с поля еще в первом тайме, но его команда победила 4:2

ИСПАНИЯ

Еще совсем недавно преимущество "Атлетико" над "Реалом" измерялось 11 баллами (с учетом не сыгранных матчей). После двух встреч с "Леванте" матрасники позволили сливочным отыграть пять очков

Хотя и "Реал" был близок к тому, чтобы потерять очка в игре с "Вальядолидом". Зидана и компанию спас Каземиро, который проводит свой самый результативный сезон (уже пятый гол у бразильца)

А вот "Барселона" дала мастер-класс того, как владеть тотальным преимуществом и в итоге не выиграть. Кадис владел мячом 19% времени, нанес лишь три удара по воротам, но избежал поражения - ничья 1: 1. "Барса" рискует уступить третье место, если "Севилья" обыграет "Осасуну" в понедельник

Александр Исак переходил в "Боруссию" из Дортмунда с ярлыком большого таланта. В Германии швед себя не реализовал, а вот в "Реале Сосьедад" получается весьма неплохо. Хет-трик в игре с "Алавесом" позволил ему превзойти свой показатель результативности прошлого сезона. Сейчас у Исака уже 12 голов в 20 матчах, а сан-себастьянцы выиграли третий матч подряд