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АПЛ. Брайтон при подавляющем преимуществе уступает Кристал Пэласу

Англия
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23 удара нанесли хозяева и всего три у гостей, но счет на табло

АПЛ. Брайтон при подавляющем преимуществе уступает Кристал Пэласу

Фото - skysports.com

UA-Футбол
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Иногда в футболе желание победить играет против атакующей команды, как, например, "Брайтон" старался и делал все возможное, чтобы сокрушить "Кристал Пэлас". Команда Ходжсона откровенно отбивалась и играла на удержание счета, особенно после того, как смогла первой забить. Красивый удар пяткой получился у Матеты после флангового рывка и прострела в центр от Айю.

Если гости реализовали чуть ли не первый свой момент, то хозяевам понадобился почти час времени и более десятка масштабных комбинаций. Во втором тайме точный удар нанес Велтман, неудачно выносили мяч защитники. Хотя это чуть ли не единственная ошибка "орлов" в обороне.

"Брайтон" находится всего в четырех очках от зоны вылета, поэтому в матче с "КП" пришлось рисковать и постоянно идти вперед. Рисковали "чайки", слишком хотели победить, на последних минутах вообще пошли ва-банк и... проиграли. В компенсированное время с левого края прошел навес на Бентеке и он слету попал в дальний угол.

АПЛ. 25-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Кристал Пэлас 1:2

Голы: Велтман 55 - Матета 28, Бентеке 90+5

Брайтон: 26. Санчес, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 17. Альсате, 13. Гросс, 9. Мопе, 11. Троссар.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 8. Куяте, 24. Кэхилл, 38. Митчелл, 44. Ридевалд, 4. Миливоевич, 10. Таунсенд, 25. Эзе, 14. Айю, 14. Матета.

Предупреждения: Берн 53, Велтман 84

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон)
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