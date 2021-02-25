Бернарду Силва: Много работаю над ударами головой

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отреагировал на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской "Боруссией" (2:0).

"Это была хорошая игра для нас, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку — и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться. Что касается гола, обычно удары головой не мой конёк! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном Диашем, кто забьёт больше. Рад, что сегодня помог команде.

Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще у него фантастический сезон. Я играл с ним в "Бенфике" в течение семи лет — мы ведь из одного поколения. Я знаю его очень хорошо, он знает мою скорость… И он очень хорош в выполнении таких подач. Получился очень хороший гол. Качество его передач высоко, и я очень за него рад", — цитирует Силву пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.