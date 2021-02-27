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Моуриньо: Давление – это мой кислород

Англия
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Жозе находится на грани увольнения

Моуриньо: Давление – это мой кислород

Goal

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ему комфортно находиться под давлением.

"Если ты не под давлением, тогда это проблема. Я чувствовал себя в беде, когда сидел дома и не подвергался давлению несколько месяцев. Давление — это как кислород, это наша жизнь. Я не думаю, что где-либо в мире есть тренер, перед которым не стоит никаких целей и который не находится под давлением.

Ты просто привыкаешь к этому. Привыкаешь и приспосабливаешься", — цитирует Моуриньо Evening Standard.

"Тоттенхэм" проиграл 5 из 6 последних матчей в АПЛ, опустившись на 9-е место.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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