Моуриньо: Бэйл счастлив как никогда

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что вингер Гарет Бэйл преодолел последствия своих проблем со здоровьем и теперь готов блистать.

"Думаю, твое душевное состояние всегда является следствием состояния умственного. Если игрок чувствует себя замечательно и играет на 100 процентов, тогда у него нет психологических проблем, страхов или барьеров.

Когда у тебя есть какие-то небольшие беспокойства, особенно после перенесенных травм, то испытывать страхи — это нормально. Эти страхи являются следствием. Но в последнее время он в порядке.

Он выглядит счастливее, чем когда-либо прежде, он выглядит уверенным в себе. Во время тренировок можно видеть, что его уверенность вернулась. Это видно по тому, как он бьет по мячу.

Это было видно и по его голу в среду. То был уверенный удар. Игрок, который испытывает страх или негативные ощущения, никогда бы не пробил таким образом. Думаю, это многое значит", — цитирует Моуриньо Sky Sports.