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Моуриньо: Бэйл счастлив как никогда
Жозе высказался о дорогостоящем подопечном
talkSPORT
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что вингер Гарет Бэйл преодолел последствия своих проблем со здоровьем и теперь готов блистать.
"Думаю, твое душевное состояние всегда является следствием состояния умственного. Если игрок чувствует себя замечательно и играет на 100 процентов, тогда у него нет психологических проблем, страхов или барьеров.
Когда у тебя есть какие-то небольшие беспокойства, особенно после перенесенных травм, то испытывать страхи — это нормально. Эти страхи являются следствием. Но в последнее время он в порядке.
Он выглядит счастливее, чем когда-либо прежде, он выглядит уверенным в себе. Во время тренировок можно видеть, что его уверенность вернулась. Это видно по тому, как он бьет по мячу.
Это было видно и по его голу в среду. То был уверенный удар. Игрок, который испытывает страх или негативные ощущения, никогда бы не пробил таким образом. Думаю, это многое значит", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
После возвращения в "Тоттенхэм" Бэйл провёл всего 292 минуты на поле в АПЛ.
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