АПЛ. Брайтон не забивает два пенальти и проигрывает Вест Бромвичу

Существенное преимущество в игре было у гостей (больше, чем в два раза контролировали мяч) и создали значительно больше моментов. Но побеждает в футболе тот, кто больше забивает. "Вест Бромвичу" хватило и одного мяча. Угловой удачно разыграли хозяева, Бартли пробил без шансов для Санчеса.

Могли и обязаны были отыгрываться "чайки" через 8 минут. Пенальти заработали гости после игры рукой защитника в штрафной, Гросс не смог с 11-ти метров поразить цель. Затем Данк отправил мяч в сетку, арбитры посмотрели видеоповтор и гол отменили из-за офсайда. "Брайтон" продолжил невероятное давление на ворота "ВБА".

В конце Таунсенд нарушил правила в своей штрафной и второй пенальти назначил судья. Уэлбек подошел к мячу и попал в штангу. Всего с полдесятка хороших моментов создали гости, но так и не распечатали заколдованные ворота хозяев. "Брайтон" чудом выстоял, и все же имеет теоретические шансы сохранить место в Премьер-лиге.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Брайтон 1:0

Голы: Бартли 11

Незабитые пенальти: Гросс 19, Уэлбек 74

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 14. Таунсенд, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу, 12. Перейра, 17. Дьян.

Брайтон: 26. Санчес, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 41. Сандерс, 13. Гросс, 7. Коннолли, 9. Мопе, 11. Троссар.