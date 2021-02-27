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АПЛ. Брайтон не забивает два пенальти и проигрывает Вест Бромвичу
Всего третья победа "дроздов" в чемпионате
Существенное преимущество в игре было у гостей (больше, чем в два раза контролировали мяч) и создали значительно больше моментов. Но побеждает в футболе тот, кто больше забивает. "Вест Бромвичу" хватило и одного мяча. Угловой удачно разыграли хозяева, Бартли пробил без шансов для Санчеса.
Могли и обязаны были отыгрываться "чайки" через 8 минут. Пенальти заработали гости после игры рукой защитника в штрафной, Гросс не смог с 11-ти метров поразить цель. Затем Данк отправил мяч в сетку, арбитры посмотрели видеоповтор и гол отменили из-за офсайда. "Брайтон" продолжил невероятное давление на ворота "ВБА".
В конце Таунсенд нарушил правила в своей штрафной и второй пенальти назначил судья. Уэлбек подошел к мячу и попал в штангу. Всего с полдесятка хороших моментов создали гости, но так и не распечатали заколдованные ворота хозяев. "Брайтон" чудом выстоял, и все же имеет теоретические шансы сохранить место в Премьер-лиге.
АПЛ. 26-й тур
Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)
Вест Бромвич - Брайтон 1:0
Голы: Бартли 11
Незабитые пенальти: Гросс 19, Уэлбек 74
Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 14. Таунсенд, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу, 12. Перейра, 17. Дьян.
Брайтон: 26. Санчес, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 41. Сандерс, 13. Гросс, 7. Коннолли, 9. Мопе, 11. Троссар.
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