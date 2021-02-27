Очередная закупка Челси. Абрамович выделит Тухелю 250 млн на трансферы

Издание Sport1.de сообщает, что "Челси" выделит главному тренеру Томасу Тухелю большую сумму на летние трансферы. Речь идет о 250 млн на новые приобретения.

По информации источника, владелец лондонского клуба Роман Абрамович одобрил очередную масштабную трасферную кампанию. В частности, "аристократов" интересуют футболисты дортмундской "Боруссии" - форвард Эрлинг Холанд и вингер Джейдон Санчо.

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Примечательно, что прошлим летом "Челси" также провел внушительную закупку игроков, среди которых Зиеш, Вернер, Хавертц и Чилуэлл.