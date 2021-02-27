  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Очередная закупка Челси. Абрамович выделит Тухелю 250 млн на трансферы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очередная закупка Челси. Абрамович выделит Тухелю 250 млн на трансферы

Англия
(1 голосов)

Приоритетные цели "аристократов": Санчо и Холанд

Очередная закупка Челси. Абрамович выделит Тухелю 250 млн на трансферы

Getty Images

Новина українською

Издание Sport1.de сообщает, что "Челси" выделит главному тренеру Томасу Тухелю большую сумму на летние трансферы. Речь идет о 250 млн на новые приобретения.

По информации источника, владелец лондонского клуба Роман Абрамович одобрил очередную масштабную трасферную кампанию. В частности, "аристократов" интересуют футболисты дортмундской "Боруссии" - форвард Эрлинг Холанд и вингер Джейдон Санчо.

Читайте такжеАбрамович дал разрешение на приобретение звезды мирового футбола в Челси

Примечательно, что прошлим летом "Челси" также провел внушительную закупку игроков, среди которых Зиеш, Вернер, Хавертц и Чилуэлл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Абрамович Томас Тухель Челси (Лондон) Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport1.de

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ten0N (Leopolis)
27.02.2021 в 23:05
Что за дебильная мода называть Челси "аристократами". Они "синие" или пенсионера, на крайняк менты. Но не "аристократы". Хватит пропагандировать вбросы за которые абрашка башлял чтобы привить это "прозвище".
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...