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Очередная закупка Челси. Абрамович выделит Тухелю 250 млн на трансферы
Приоритетные цели "аристократов": Санчо и Холанд
Getty Images
Издание Sport1.de сообщает, что "Челси" выделит главному тренеру Томасу Тухелю большую сумму на летние трансферы. Речь идет о 250 млн на новые приобретения.
По информации источника, владелец лондонского клуба Роман Абрамович одобрил очередную масштабную трасферную кампанию. В частности, "аристократов" интересуют футболисты дортмундской "Боруссии" - форвард Эрлинг Холанд и вингер Джейдон Санчо.
Примечательно, что прошлим летом "Челси" также провел внушительную закупку игроков, среди которых Зиеш, Вернер, Хавертц и Чилуэлл.
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