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Гвардиола – о 20 победах подряд: Одно из лучших достижений в наших карьерах

Англия
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"Горожане" последние месяцы просто в огне

Гвардиола – о 20 победах подряд: Одно из лучших достижений в наших карьерах

Independent

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал серию из 20 побед подряд одним из лучших достижений в своей карьере и в карьерах своих игроков.

"Учитывая этот период, эту эру, эту ситуацию, суметь выиграть 20 матчей подряд — это определенно одно из лучших достижений в наших карьерах. Конечно, это не означает, что титул достанется нам, но мы демонстрируем такую серию в тяжелейший период в Англии, в зимнее время, когда у нас не было полной недели отдыха уже три или четыре месяца, когда мы играем каждые три дня, вдобавок есть COVID и травмы.

Сегодня мы не изобразили ничего прекрасного, но в этом сезоне у нас было много подобных матчей. В этих матчах мы не так много создавали, но мы не пропускали. Это необычно, что мы сделали до сих пор. Это исключение из правил. Обычно ты теряешь очки, играешь вничью, проигрываешь — вот это норма", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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В статье: Манчестер Сити (Англия)
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