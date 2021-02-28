Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола – о 20 победах подряд: Одно из лучших достижений в наших карьерах
"Горожане" последние месяцы просто в огне
Independent
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал серию из 20 побед подряд одним из лучших достижений в своей карьере и в карьерах своих игроков.
"Учитывая этот период, эту эру, эту ситуацию, суметь выиграть 20 матчей подряд — это определенно одно из лучших достижений в наших карьерах. Конечно, это не означает, что титул достанется нам, но мы демонстрируем такую серию в тяжелейший период в Англии, в зимнее время, когда у нас не было полной недели отдыха уже три или четыре месяца, когда мы играем каждые три дня, вдобавок есть COVID и травмы.
Сегодня мы не изобразили ничего прекрасного, но в этом сезоне у нас было много подобных матчей. В этих матчах мы не так много создавали, но мы не пропускали. Это необычно, что мы сделали до сих пор. Это исключение из правил. Обычно ты теряешь очки, играешь вничью, проигрываешь — вот это норма", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Популярное сейчас
- Украсит любой чемпионат. ВИДЕО победного гола Руха на 90+6-й минуте
- Федык: Впечатления, что было убийство тупым судьей, как у Агаты Кристи
- Favbet-лига. Колос 1:2 Рух. Сила индивидуальностей
- 50 тыс за футболку, война с Франом Солем, драки за трофей и предрассудки. Кто они такие, футбольные коллекционеры?
- Ибрагимович станет ведущим итальянского музыкального фестиваля
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала