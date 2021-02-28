Артета: Виллиан начинает показывать то, ради чего мы его подписывали

Наставник "Арсенала" Микель Артета чувствует, что вингер Виллиан начинает показывать игру, ради которой клуб и подписал его.

"Я был очень доволен Виллианом в четверг. Он определенно заслуживает похвалы, учитывая то, как он тренируется каждый день и как старается. И сейчас вы можете видеть, что он начинает показывать то, на что, как мы думаем, он способен ради команды. В конце концов именно атакующие игроки решают судьбу матчей.

Он очень нравится своим партнерам по команде, и мы ожидали гораздо большего от него, когда он переходил к нам, но в силу множества причин ему не удавалось нащупать свою лучшую игру.

Матч с Бенфикой станет хорошей отправной точкой и поможет ему почувствовать себя очень важным игроком — игроком, который мне очень нравится и ради приглашения которого я приложил большие усилия. Надеюсь, он сможет дать нам гораздо больше", — цитирует Артету Goal.