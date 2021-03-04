АПЛ. Тоттенхэм обыгрывает Фулхэм, Эвертон справляется с Вест Бромвичем

Не очень уверенная, но победа команды Моуриньо. "Фулхэм" отчаянно сражается за возможность остаться в Премьер-лиге, показывает довольно неплохую игру, и в этот раз был близок как минимум к ничьей. Особенно удался хозяевам второй тайм, впрочем, "шпоры" вытерпели и добыли третью подряд победу, во всех трех матчах ворота "Хотспур" остались в неприкосновенности.

Забили гости после хорошей атаки через центр с переводом мяча на левый край, Алли отдал пас на Сон Мина, кореец вернул в центр, Алли переправлял мяч в ворота, но был еще и рикошет от Адарабиойо.

"Фулхэм" постепенно стал играть смелее, перехватывал инициативу и даже вел игрув определенные периоды встречи. Даже удалось отправить мяч в сетку "дачникам", Маджа пробил в падении в борьбе с защитниками. Но арбитры посмотрели ВАР, увидели игру рукой и гол не засчитали. Наверное, ничья была бы более справедливым итогом, но на опыте "шпоры" выиграли в этом лондонском дерби.

АПЛ. 33-й тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)

Фулхэм - Тоттенхэм 0:1

Голы: Адарабиойо 19 (авт.)

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 15. Лофтус-Чик, 18. Лемина, 21. Рид, 17. Кавалейру, 19. Лукман, 27. Маджа.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 20. Алли, 28. Ндомбеле, 7. Сон Мин, 9. Бэйл, 10. Кейн.

***

Всего один гол решил судьбу в еще одном матче Премьер-лиги. "Ириски" дожали "Брайтон". Сигурдссон сначала навесил с углового, защитники неудачно отбили мяч и со второй попытки исландец выдал отменный пас на Ришарлисона, который головой вколотил мяч в сетку. "Эвертон" показал максимально рациональную игру нацеленную на результат и добился своего. "Брайтон" почти не имеет шансов отстоять место в элите, а ливерпульцы всерьез претендуют на попадание в Лигу Чемпионов.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Эвертон 0:1

Голы: Ришарлисон 65

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 14. Таунсенд, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу, 12. Перейра, 17. Дьян.

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 9. Калверт-Льюин, 16. Дукуре, 21. Гомеш, 22. Годфри, 20. Бернард, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби.