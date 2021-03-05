  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пять поражений на Энфилде подряд – это антирекорд для красных. АПЛ. Ливерпуль – Челси 0:1
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять поражений на Энфилде подряд – это антирекорд для красных. АПЛ. Ливерпуль – Челси 0:1

Англия
(1 голосов)

Ужасная серия мерсисайдцев продолжается

Пять поражений на Энфилде подряд – это антирекорд для красных. АПЛ. Ливерпуль – Челси 0:1

Фото: Premier League Twitter / Автор – неизвестен

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Томас Тухель выбрал более оборонительный вариант состава на матч с "Ливерпулем": Жиру остался на скамейке как опция для усиления в атаке (спойлер, Оливье и не понадобился), на флангах расположились Чилвелл и Джеймс, а не Алонсо и Хадсон-Одои. А вот ростер от Юргена Клоппа легко читался, стартовые одиннадцать футболистов были названы нами в анонсе.

Обе команды активно использовали любимый прием – высокий прессинг на финальной трети. Тем не менее, в отличие от недавней встречи "Челси" и "МЮ", здесь коллективы ожидаемо эксплуатировали давление не как попытку засушить игру, за что им действительно огромное спасибо в условиях жуткого прагматизма в топ-матчах АПЛ в сезоне-2020/21.

"Челси" был вынужден поделиться с "Ливерпулем" владением. Хозяева в фирменном стиле пытались осаждать штрафную площадку оппонента, лишь варьируя при этом мощность. Гости акцентированно забрасывали мяч за спину защитникам мерсисайдцев, Вернер постоянно оформлял рывки и отклеивался от оборонцев. От Тимо исходила основная опасность в рамках первого тайма. На экваторе 45-минутки, казалось бы, немецкий форвард достиг цели после вертикальной передачи Жоржиньо, однако VAR в своем сотом вмешательстве в игру в текущем розыгрыше АПЛ углядел у Вернера крайне спорный офсайд.

"Ливерпуль" услышал звоночек и чуть не ответил – Мане не распорядился великолепной подачей с правого фланга, сенегалец не попал по снаряду. "Челси" не составило труда отреагировать и опуститься в более низкий блок, давление "красных" никак не мешало "пенсионерам" продолжать отправлять мяч вперед. Например, под занавес первой половины встречи Канте (!) наказал Трента, заметив открывание Маунта на левом фланге – Мейсон прекрасно сместился с края в центр в стиле Азара, оббежал Фабиньо и закрутил точно в лузу почти без шансов для Алиссона (0:1).

Цифры на табло вынуждали "Ливерпуль" идти вперед огромными силами, оставляя и без того слишком много пространства сзади. В дебюте второго тайма мяч попал в руку Канте в штрафной площадке гостей после передачи Фирмино – Аткинсон эпизод проигнорировал. Возможно, так Мартин извинялся за странную линию от VAR по нашивке Вернера на 25-й минуте.

Сценарий происходящего полностью устраивал "Челси", лондонцы без огромных усилий справлялись с наступлениями "Ливерпуля". Грандиозного пожара у ворот Менди так и не возникло. Эдуар оформил 12-й чистовик в 22 матчах АПЛ за "синих". Из 210 голкиперов, которые вышли в старте хотя бы в 10 матчах турнира, сенегалец единственный, кто сохранял свои ворота сухими более чем в половине случаев (55%).

"Ливерпуль" ни разу в своей истории не проигрывал на "Энфилде" пять раз подряд. Подопечные Клоппа заработали всего 10 очков в 11 поединках чемпионата Англии в 2021 году. Только "Вест Бромвич" (9), "Ньюкасл" (7) и "Саутгемптон" (4) набрали меньше.

АПЛ, 29-й тур.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия); обслуживать встречу должен был Крейг Поусон, однако перед матчем арбитр контактировал с больным на коронавирус

"Ливерпуль" – "Челси" 0:1

Гол: Маунт (42)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Алькантара (Милнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62) – Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино, Мане

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл – Зиеш (Пулишич, 66), Маунт (Ковачич, 81) – Вернер (Хавертц, 90+1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Мейсон Маунт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
05.03.2021 в 01:19
Ливерпуль уверенно седьмой, а после того как свою игру сыграет Тоттенхэм, возможно станет восьмой, а если напряжется Астон Вилла, так и вообще девятый. У Клоппа две стороны, одна-он может чего-то слепить на сезон-другой, вторая-его команды рушатся как карточные домики. Видимо мотиватор он лучше чем тренер. Ливер похоже в этом сезоне будет бороться за место в ЛЕ.
Ответить
0
0
Кот2021 (Николаев)
05.03.2021 в 06:03
Это жесть, считаю Ливерпуль лучшей командой последних 3-х сезонов Европе и тут такое...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...