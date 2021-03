Пять поражений на Энфилде подряд – это антирекорд для красных. АПЛ. Ливерпуль – Челси 0:1

Томас Тухель выбрал более оборонительный вариант состава на матч с "Ливерпулем": Жиру остался на скамейке как опция для усиления в атаке (спойлер, Оливье и не понадобился), на флангах расположились Чилвелл и Джеймс, а не Алонсо и Хадсон-Одои. А вот ростер от Юргена Клоппа легко читался, стартовые одиннадцать футболистов были названы нами в анонсе.

Обе команды активно использовали любимый прием – высокий прессинг на финальной трети. Тем не менее, в отличие от недавней встречи "Челси" и "МЮ", здесь коллективы ожидаемо эксплуатировали давление не как попытку засушить игру, за что им действительно огромное спасибо в условиях жуткого прагматизма в топ-матчах АПЛ в сезоне-2020/21.

"Челси" был вынужден поделиться с "Ливерпулем" владением. Хозяева в фирменном стиле пытались осаждать штрафную площадку оппонента, лишь варьируя при этом мощность. Гости акцентированно забрасывали мяч за спину защитникам мерсисайдцев, Вернер постоянно оформлял рывки и отклеивался от оборонцев. От Тимо исходила основная опасность в рамках первого тайма. На экваторе 45-минутки, казалось бы, немецкий форвард достиг цели после вертикальной передачи Жоржиньо, однако VAR в своем сотом вмешательстве в игру в текущем розыгрыше АПЛ углядел у Вернера крайне спорный офсайд.

"Ливерпуль" услышал звоночек и чуть не ответил – Мане не распорядился великолепной подачей с правого фланга, сенегалец не попал по снаряду. "Челси" не составило труда отреагировать и опуститься в более низкий блок, давление "красных" никак не мешало "пенсионерам" продолжать отправлять мяч вперед. Например, под занавес первой половины встречи Канте (!) наказал Трента, заметив открывание Маунта на левом фланге – Мейсон прекрасно сместился с края в центр в стиле Азара, оббежал Фабиньо и закрутил точно в лузу почти без шансов для Алиссона (0:1).

Цифры на табло вынуждали "Ливерпуль" идти вперед огромными силами, оставляя и без того слишком много пространства сзади. В дебюте второго тайма мяч попал в руку Канте в штрафной площадке гостей после передачи Фирмино – Аткинсон эпизод проигнорировал. Возможно, так Мартин извинялся за странную линию от VAR по нашивке Вернера на 25-й минуте.

Сценарий происходящего полностью устраивал "Челси", лондонцы без огромных усилий справлялись с наступлениями "Ливерпуля". Грандиозного пожара у ворот Менди так и не возникло. Эдуар оформил 12-й чистовик в 22 матчах АПЛ за "синих". Из 210 голкиперов, которые вышли в старте хотя бы в 10 матчах турнира, сенегалец единственный, кто сохранял свои ворота сухими более чем в половине случаев (55%).

55% - Édouard Mendy has kept 12 clean sheets in 22 Premier League starts (55%); of the 210 goalkeepers to have started at least 10 games in the competition, he is the only one to keep a clean sheet in over half. Force. pic.twitter.com/zeOJCa5y2r — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021

"Ливерпуль" ни разу в своей истории не проигрывал на "Энфилде" пять раз подряд. Подопечные Клоппа заработали всего 10 очков в 11 поединках чемпионата Англии в 2021 году. Только "Вест Бромвич" (9), "Ньюкасл" (7) и "Саутгемптон" (4) набрали меньше.

10 - Liverpool have earned just 10 points from 11 Premier League games in 2021, with only West Brom (nine), Newcastle (seven) and Southampton (four) picking up fewer points since the turn of the year. Struggle. pic.twitter.com/6Zr36uOnJ8 — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021

АПЛ, 29-й тур.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия); обслуживать встречу должен был Крейг Поусон, однако перед матчем арбитр контактировал с больным на коронавирус

"Ливерпуль" – "Челси" 0:1

Гол: Маунт (42)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Алькантара (Милнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62) – Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино, Мане

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл – Зиеш (Пулишич, 66), Маунт (Ковачич, 81) – Вернер (Хавертц, 90+1)