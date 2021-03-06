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АПЛ. Астон Вилла и Вулверхэмптон расходятся миром
И вообще голов команды не забивали
Фото - skysports/автор невідомий
АПЛ. 27-й тур
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:0
Астон Вилла: 26. Мартинес, 5. Мингс, 15. Конса, 18. Таргетт, 6. Дуглас, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 25. Сансон, 27. Эль-Мухаммади, 15. Траоре.
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 16. Коуди, 19. Хонни, 22. Семеду, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 9. Виллиан.
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