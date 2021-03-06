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АПЛ. Астон Вилла и Вулверхэмптон расходятся миром

Англия
(1 голосов)

И вообще голов команды не забивали

АПЛ. Астон Вилла и Вулверхэмптон расходятся миром

Фото - skysports/автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:0

Астон Вилла: 26. Мартинес, 5. Мингс, 15. Конса, 18. Таргетт, 6. Дуглас, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 25. Сансон, 27. Эль-Мухаммади, 15. Траоре.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 16. Коуди, 19. Хонни, 22. Семеду, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 9. Виллиан.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Вулверхэмптон
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