Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Сульшер - приятный человек. Но не сомневайтесь - я хочу его обыграть
Наставник "горожан" высказался накануне манчестерского дерби
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет наставника "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера накануне дерби.
"Думаю, он прекрасный тренер, потому что с каждым годом "МЮ" становится все сильнее, а обыграть его все сложнее.
"МЮ" на протяжении последних 20-30 лет хозяйничал в АПЛ и английском футболе так, как ни одна другая команда.
Сульшер – приятный человек, у нас замечательные отношения. Но не сомневайтесь – я хочу его обыграть", – поделился испанец.
"Горожане" сегодня примут "красных дьяволов" на "Этихаде". Начало встречи - 17:00.
Популярное сейчас
- Четыре минуты прострации. Динамо - Минай 3:0
- Динамо - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч
- Замена Салаха - последняя капля в Ливерпуле? Поступок агента и мнение Каррагера
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:23 Зарубежные Как часовщик Пеп сломал МЮ, а киллер по фамилии Кьеза расстрелял Милан. Аудиомнение #63
- 21:16 Зарубежные Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция второго полуфинала Кубка лиги
- 10:26 Зарубежные Осторожная партия Гвардиолы, лучшее дерби Сульшера. Тактический анализ матча МЮ - Ман Сити