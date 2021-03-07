Гвардиола: Сульшер - приятный человек. Но не сомневайтесь - я хочу его обыграть

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет наставника "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера накануне дерби.

"Думаю, он прекрасный тренер, потому что с каждым годом "МЮ" становится все сильнее, а обыграть его все сложнее.

"МЮ" на протяжении последних 20-30 лет хозяйничал в АПЛ и английском футболе так, как ни одна другая команда.

Сульшер – приятный человек, у нас замечательные отношения. Но не сомневайтесь – я хочу его обыграть", – поделился испанец.