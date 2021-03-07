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Гвардиола: Сульшер - приятный человек. Но не сомневайтесь - я хочу его обыграть

Англия
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Наставник "горожан" высказался накануне манчестерского дерби

Гвардиола: Сульшер - приятный человек. Но не сомневайтесь - я хочу его обыграть

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет наставника "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера накануне дерби.

"Думаю, он прекрасный тренер, потому что с каждым годом "МЮ" становится все сильнее, а обыграть его все сложнее.

"МЮ" на протяжении последних 20-30 лет хозяйничал в АПЛ и английском футболе так, как ни одна другая команда.

Сульшер – приятный человек, у нас замечательные отношения. Но не сомневайтесь – я хочу его обыграть", – поделился испанец.

"Горожане" сегодня примут "красных дьяволов" на "Этихаде". Начало встречи - 17:00.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Источник:
Football Daily

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