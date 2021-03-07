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Сульшер: Мы выиграем наши следующие игры и финишируем выше, чем в предыдущем году

Англия
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Третья победа на "Этихад" для норвежца

Сульшер: Мы выиграем наши следующие игры и финишируем выше, чем в предыдущем году

Манчестер Юнайтед/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал победу своих подопечных в дерби против "Манчестер Сити":

"Когда ты выигрываешь 2:0 всухую и с таким выступлением, ты в восторге. Второй гол был замечательным. Люк просто показал себя должным образом. Сегодня утром он вызвал большие сомнения, и ему пришлось пройти физический тест перед игрой.

Я думаю, что мы защищались очень хорошо, мы были больше похожи на себя, когда мудро распоряжались мячом.

Энтони Марсьяль был игроком матча, и он вызвал еще большее сомнение, чем Люк. Это был Энтони, которого мы знаем, сильный позитив от него и также он брал на себя игру. Рад за него.

"Манчестер Сити" настолько впереди, что вы на самом деле ни о чем не можете думать, кроме того, чтобы убедиться, что мы выиграем наши игры и будем лучше, чем в прошлом году. Мы были третьими, поэтому мы хотим, конечно, двигаться вверх по таблице", - сказал норвежец.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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