Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рашфорд может пропустить матч с Миланом
Форвард восстанавливается от травмы
rasg
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии игроков перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Милана". Встреча пройдет 11 марта.
"Не думаю, что завтра Рэшфорд будет доступен. Он все еще лечится, сегодня он не участвовал в тренировках. Хотя обычно я очень оптимистичный парень, я все же думаю, что он пропустит завтрашний матч.
Я не уверен, вернется ли кто-нибудь из травмированных. Де Хеа недоступен, так же, как ван де Бек и Погба. Эдинсон, может быть, сможет принять участие в матче", — приводит слова Сульшера официальный сайт "МЮ".
В текущем сезоне Рэшфорд провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.
Популярное сейчас
- "Отношения стали невыносимыми". Галатасарай разорвал контракт с экс-хавбеком киевского Динамо
- Голкипер Динамо выбыл из-за травмы на неопределенный срок
- (Анти) Герой футбольного дня. Юрий Иванов
- Зинченко получил одну из худших оценок в матче против Ман Юнайтед среди игроков основы
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули