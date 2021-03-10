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Рашфорд может пропустить матч с Миланом

Англия
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Форвард восстанавливается от травмы

Рашфорд может пропустить матч с Миланом

rasg

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии игроков перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Милана". Встреча пройдет 11 марта.

"Не думаю, что завтра Рэшфорд будет доступен. Он все еще лечится, сегодня он не участвовал в тренировках. Хотя обычно я очень оптимистичный парень, я все же думаю, что он пропустит завтрашний матч.

Я не уверен, вернется ли кто-нибудь из травмированных. Де Хеа недоступен, так же, как ван де Бек и Погба. Эдинсон, может быть, сможет принять участие в матче", — приводит слова Сульшера официальный сайт "МЮ".

В текущем сезоне Рэшфорд провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Манчестер Юнайтед Милан Маркус Рашфорд
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