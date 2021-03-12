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За 6 побед подряд. Объявлен лучший тренер месяца в Английской Премьер-Лиге

Англия
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За 6 побед подряд. Объявлен лучший тренер месяца в Английской Премьер-Лиге

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - лучший тренер Английской Премьер-лиги по итогам февраля, сообщает пресс-служба чемпионата.

В прошлом месяце "горожане" выиграли 6 поединков подряд. Таким образом, Гвардиола стал лучшим наставником АПЛ уже второй месяц подряд.

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Для испанца это уже 9 награда за время его работы в Англии.

Лучшим игроком февраля в АПЛ также стал игрок "голубых" - полузащитник Илкай Гюндоган.

По итогам 29 туров Манчестер Сити лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Юнайтед на 14 очков, но у "красных дьяволов" есть одна игра в запасе.

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В статье: Хосеп Гвардиола Илкай Гюндоган АПЛ Манчестер Сити
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