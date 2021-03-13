Эвертон потерял ключевого хавбека до конца сезона

Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре пропустит до 10 недель.

На прошлой неделе Дукуре был вынужденно заменен против "Вест Бромвича", в результате пропустив матч против "Челси" (0:2) в понедельник.

Углубленное обследование обнаружило у Абдулая перелом, и теперь 28-летний француз, 25 раз выходивший в стартовом составе "ирисок" в этом сезоне Премьер-Лиги, будет отсутствовать как минимум до середины мая.