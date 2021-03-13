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Эвертон потерял ключевого хавбека до конца сезона
Очередной удар по шансам "ирисок" на топ-4
Фото: Getty Images/Автор – Phil Noble
Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре пропустит до 10 недель.
На прошлой неделе Дукуре был вынужденно заменен против "Вест Бромвича", в результате пропустив матч против "Челси" (0:2) в понедельник.
Углубленное обследование обнаружило у Абдулая перелом, и теперь 28-летний француз, 25 раз выходивший в стартовом составе "ирисок" в этом сезоне Премьер-Лиги, будет отсутствовать как минимум до середины мая.
"У Дукуре небольшая трещина в стопе. Я не знаю, сколько времени это потребует. Вероятно, восемь или 10 недель", — цитирует наставника "Эвертона" Карло Анчелотти Sky Sports.
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