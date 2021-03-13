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Эвертон потерял ключевого хавбека до конца сезона

Англия
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Очередной удар по шансам "ирисок" на топ-4

Эвертон потерял ключевого хавбека до конца сезона

Фото: Getty Images/Автор – Phil Noble

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Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре пропустит до 10 недель.

На прошлой неделе Дукуре был вынужденно заменен против "Вест Бромвича", в результате пропустив матч против "Челси" (0:2) в понедельник.

Углубленное обследование обнаружило у Абдулая перелом, и теперь 28-летний француз, 25 раз выходивший в стартовом составе "ирисок" в этом сезоне Премьер-Лиги, будет отсутствовать как минимум до середины мая.

"У Дукуре небольшая трещина в стопе. Я не знаю, сколько времени это потребует. Вероятно, восемь или 10 недель", — цитирует наставника "Эвертона" Карло Анчелотти Sky Sports.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Абдулайе Дукуре
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