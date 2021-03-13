Де Хеа вернулся в МЮ, но пока находится на самоизоляции

Голкипер Давид Де Хеа прилетел обратно в Англию, однако дата его возвращения к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" пока не определена.

Ранее в марте 30-летний Де Хеа стал отцом — со специального разрешения главного тренера Оле Гуннара Сульшера он улетел в Испанию, чтобы присутствовать на родах своей девушки.

В отсутствие Де Хеа тремя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" отметился Дин Хендерсон, который, видимо, сыграет и против "Вест Хэма" в воскресенье.