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Де Хеа вернулся в МЮ, но пока находится на самоизоляции

Англия
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Дин Хендерсон продолжит защищать ворота в ближайшее время

Де Хеа вернулся в МЮ, но пока находится на самоизоляции

Новина українською

Голкипер Давид Де Хеа прилетел обратно в Англию, однако дата его возвращения к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" пока не определена.

Ранее в марте 30-летний Де Хеа стал отцом — со специального разрешения главного тренера Оле Гуннара Сульшера он улетел в Испанию, чтобы присутствовать на родах своей девушки.

В отсутствие Де Хеа тремя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" отметился Дин Хендерсон, который, видимо, сыграет и против "Вест Хэма" в воскресенье.

"Он вернулся в Манчестер и сейчас на самоизоляции. Думаю, есть большая вероятность, что он пропустит матч в воскресенье. Я не совсем уверен, вернется он в понедельник или вторник.

Правила обязывают его сидеть дома — он даже не может тренироваться с нами. Когда ты уезжаешь и затем сразу возвращаешься к работе, это другое. Пока что он не тренировался с момента своего возвращения", — цитирует Сульшера The Guardian.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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