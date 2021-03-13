  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тухель о 0:0 с Лидсом: Мы разочарованы результатом, и это хороший знак
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель о 0:0 с Лидсом: Мы разочарованы результатом, и это хороший знак

Англия
(1 голосов)

Наставник "аристократов" прокомментировал ничью с "Лидсом"

Тухель о 0:0 с Лидсом: Мы разочарованы результатом, и это хороший знак

Faisal HQ

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подвел итоги нулевой ничьи с "Лидсом" в матче 28-го тура АПЛ.

"Очень сложно играть на таком поле. Оно было очень скользким. Имели несколько моментов выйти вперед и сделать счет 1:0, но соперник создавал проблемы и оказывал давление.

Читайте такжеЧелси не проигрывает 12 матчей при новом тренере. Тухель повторил клубный рекорд

Порой нужно забить, чтобы обрести веру. Иногда так бывает. Я не хочу быть слишком суровым. Мы обретаем уверенность, когда не пропускаем. Но мы в раздевалке разочарованы результатом, и это хороший знак", – рассказал немец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dazo42
13.03.2021 в 19:42
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...