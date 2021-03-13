Тухель о 0:0 с Лидсом: Мы разочарованы результатом, и это хороший знак

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подвел итоги нулевой ничьи с "Лидсом" в матче 28-го тура АПЛ.

"Очень сложно играть на таком поле. Оно было очень скользким. Имели несколько моментов выйти вперед и сделать счет 1:0, но соперник создавал проблемы и оказывал давление.

Порой нужно забить, чтобы обрести веру. Иногда так бывает. Я не хочу быть слишком суровым. Мы обретаем уверенность, когда не пропускаем. Но мы в раздевалке разочарованы результатом, и это хороший знак", – рассказал немец.