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Тухель о 0:0 с Лидсом: Мы разочарованы результатом, и это хороший знак
Наставник "аристократов" прокомментировал ничью с "Лидсом"
Faisal HQ
Главный тренер "Челси" Томас Тухель подвел итоги
"Очень сложно играть на таком поле. Оно было очень скользким. Имели несколько моментов выйти вперед и сделать счет 1:0, но соперник создавал проблемы и оказывал давление.
Порой нужно забить, чтобы обрести веру. Иногда так бывает. Я не хочу быть слишком суровым. Мы обретаем уверенность, когда не пропускаем. Но мы в раздевалке разочарованы результатом, и это хороший знак", – рассказал немец.
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