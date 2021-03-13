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Заа стал первым футболистом АПЛ, который не стал на колено перед матчем

Англия
(2 голосов)

Революции быть?

Заа стал первым футболистом АПЛ, который не стал на колено перед матчем

Photo by Mike Hewitt/Getty Images

Новина українською

"Кристал Пэлас" дома принимал "Вест Бромвич" в рамках 28-го тура АПЛ. Традиционно перед матчами чемпионата Англии с начала прошлого года все игроки становятся на колено, таким образом разглашая по всему миру о проблеме расизма. Нападающий "орлов" Вильфрид Заа стал первым футболистом высшего дивизиона Англии, который не повторил это движение за всеми. Нападающий стоял, пока все были на газоне.

Ранее неоднократно игрок сборной Кот-д'Ивуара заявлял, что не хочет становиться на колено. По его мнению АПЛ это делает "для галочки" и это не является противодействием расизму.

Когда Заа впервые выразил недовольство таким действиям, то он находился в лазарете. Сегодня футболист впервые за шесть недель появился в основном составе команды и сумел сдержать слово.

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В статье: Уилфрид Заха АПЛ
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Источник:
The Telegraph

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Комментарии (6)
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tayler (Днепр)
13.03.2021 в 20:20
Я вообще считаю, что каждый должен гордится своим цветом кожи, а не делать из чего-то расизм, и что, кто-то кого-то ущемляет, и сами делают этот расизм! А этот чувак молодец!)
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+1
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ВасяКулебяка (Козливка)
13.03.2021 в 20:03
Всё правильно сделал, не дело черному становиться на колени перед черными, пускай это делают только лишь белые
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0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
13.03.2021 в 19:55
Whites Lives Matter
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0
0
lucky_guy
13.03.2021 в 19:30
Максимально одобряю, молодец
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+2
0
sergio07 (Запоріжжя)
13.03.2021 в 19:27
Сміливий! Молодець! Піти проти зграї - це вчинок! Але цікаво було би подивитися, якби першим це зробив білий, а не чорношкірий
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+6
0
Дрюон (Одесса)
13.03.2021 в 19:46
Растоптали бы и травили бы ещё долго. Интересно, из тех кто преклоняет колено, многие ли делают это искренне? А Заа молодец. Вся эта акция лишний раз напоминает о расизме. А о нем нужно просто забыть, и это должно прививаться родителями в детстве. Пока этого не будет - проблему не решить.
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+1
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