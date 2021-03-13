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Заа стал первым футболистом АПЛ, который не стал на колено перед матчем
Революции быть?
Photo by Mike Hewitt/Getty Images
"Кристал Пэлас" дома принимал "Вест Бромвич" в рамках 28-го тура АПЛ. Традиционно перед матчами чемпионата Англии с начала прошлого года все игроки становятся на колено, таким образом разглашая по всему миру о проблеме расизма. Нападающий "орлов" Вильфрид Заа стал первым футболистом высшего дивизиона Англии, который не повторил это движение за всеми. Нападающий стоял, пока все были на газоне.
????"I will continue to stand tall"— Football Daily (@footballdaily) March 13, 2021
Wilfried Zaha becomes first Premier League player to not take a knee pic.twitter.com/1EKG1WMbyl
Ранее неоднократно игрок сборной Кот-д'Ивуара
Когда Заа впервые выразил недовольство таким действиям, то он находился в лазарете. Сегодня футболист впервые за шесть недель появился в основном составе команды и сумел сдержать слово.
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