Заа стал первым футболистом АПЛ, который не стал на колено перед матчем

"Кристал Пэлас" дома принимал "Вест Бромвич" в рамках 28-го тура АПЛ. Традиционно перед матчами чемпионата Англии с начала прошлого года все игроки становятся на колено, таким образом разглашая по всему миру о проблеме расизма. Нападающий "орлов" Вильфрид Заа стал первым футболистом высшего дивизиона Англии, который не повторил это движение за всеми. Нападающий стоял, пока все были на газоне.

????"I will continue to stand tall"



Wilfried Zaha becomes first Premier League player to not take a knee pic.twitter.com/1EKG1WMbyl