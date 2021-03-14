Ван Дейк и Джо Гомес пропустят Евро-2020, – Клопп

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал неутешительный прогноз насчет возвращения защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса в строй.

Напомним, ван Дейк находится вне игры с октября, когда в дерби против "Эвертона" он получил травму крестообразных связок колен. А Гомес повредил сухожилие колена во время тренировки сборной Англии в ноябре.

"Если честно, это не мне решать, но, исходя из имеющейся у меня на данный момент информации, их участие в Чемпионате Европы маловероятно. Дело не в том, что я их не отпущу — я в любом случае не хочу их отпускать, — а в том, каков характер их травм.

Все мы надеемся, что они будут готовы начать предсезонную подготовку. Жоэль Матип примерно в том же положении. Это действительно серьезные травмы, и сейчас не время говорить о том, в каком соревновании они сыграют. Эти двое выглядят лучше, чем Жоэль, который до сих пор носит то, что выглядит как лыжный ботинок. Джо еще не бегает, Вирджил бегает, но это дается тяжело.

Мы будем предельно счастливы, когда они будут готовы приступить к тренировкам с нами во время предсезонного периода, но что касается Евро, то я не думаю об этом. Когда ты должен вернуться, чтобы быть готовым сыграть на Евро? За неделю до старта? За день?" — цитирует Клоппа Sky Sports.