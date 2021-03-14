Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета наказал Обамеянга за нарушение дисциплины и не поставил в старт на Тоттенхэм
Форвард начал поединок против "шпор" в запасе
SS
В рамках 28-го тура АПЛ "Арсенал" принимает "Тоттенхэм". Капитан и лидер "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в стартовый состав "пушкарей" на этот поединок. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета обьяснил данное решение.
"Он должен был начать матч в стартовом составе. У нас произошла ситуация с нарушением дисциплины, теперь он на скамейке. Мы разобрались с эпизодом и двигаемся дальше.
Это внутреннее дело. Есть определенный процесс перед матчем, который нужно уважать, вот и все. Я все оценил и принял такое решение", – рассказал испанец.
Популярное сейчас
- Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
- Кризис Мариуполя продолжается, Колос подтягивается к зоне еврокубков. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021
- Заа стал первым футболистом АПЛ, который не стал на колено перед матчем
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули