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Артета наказал Обамеянга за нарушение дисциплины и не поставил в старт на Тоттенхэм

Англия
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Форвард начал поединок против "шпор" в запасе

Артета наказал Обамеянга за нарушение дисциплины и не поставил в старт на Тоттенхэм

SS

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В рамках 28-го тура АПЛ "Арсенал" принимает "Тоттенхэм". Капитан и лидер "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в стартовый состав "пушкарей" на этот поединок. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета обьяснил данное решение.

"Он должен был начать матч в стартовом составе. У нас произошла ситуация с нарушением дисциплины, теперь он на скамейке. Мы разобрались с эпизодом и двигаемся дальше.

Это внутреннее дело. Есть определенный процесс перед матчем, который нужно уважать, вот и все. Я все оценил и принял такое решение", – рассказал испанец.

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В статье: Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Тоттенхэм (Лондон)
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