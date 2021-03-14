Артета наказал Обамеянга за нарушение дисциплины и не поставил в старт на Тоттенхэм

В рамках 28-го тура АПЛ "Арсенал" принимает "Тоттенхэм". Капитан и лидер "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в стартовый состав "пушкарей" на этот поединок. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета обьяснил данное решение.

"Он должен был начать матч в стартовом составе. У нас произошла ситуация с нарушением дисциплины, теперь он на скамейке. Мы разобрались с эпизодом и двигаемся дальше.

Это внутреннее дело. Есть определенный процесс перед матчем, который нужно уважать, вот и все. Я все оценил и принял такое решение", – рассказал испанец.