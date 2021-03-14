Арсенал - Тоттенхэм 2:1. Кто не рискует?

Команда Артеты оказалась лучше готовой к матчу, как физически, так и психологически. Подопечные Моуриньо долго чего-то выжидали, порой приходилось задумываться - за счет чего "шпоры" могут одержать победу? Хотя, конечно, сказалась травма одного из ключевых игроков "Тоттенхэма", всего 17 минут отыграл Сон Мин, затем его пришлось заменить. Атакующим игрокам "Хотспур", и особенно Кейну, без такого ассистента пришлось очень непросто.

А вот "Арсенал" принялся атаковать с первых минут встречи, показывал характер и заряженность на борьбу. Дважды опасно пробивал Ляказетт, выходил на хорошие позиции Эдегор, невероятный шанс забить в дебюте был у Смит-Роу, после его выстрела мяч попал в перекладину.

Гости долго приходили в себя, выглядели растерянно, изредка проводили контратаки, но чаще пропускали выпады в сторону своих ворот. На 26-й минуте Ляказетт еще раз попал в каркас ворот, "Тоттенхэму" откровенно везло. А особенно повезло на 33-й минуте, когда в штрафной Лено воцарилась неразбериха, сложно найти виноватого, но пасом Лукаса Моуры воспользовался Ламела. Удар без размаха и мяч оказался в сетке. Хозяева атаковали-атаковали, и пропустили.

"Канонирам" понадобилось время, чтобы вновь начать штурмовать ворота "шпор", собраться и активизировать силы. А подопечные Моуриньо стали играть на удержание, за что и поплатились. Статус-кво классным ударом восстановил Эдегор. Тирни прострелил в штрафную, защитники забыли накрыть Эдегора, более того, помогли ему. После рикошета мяч залетел в сетку.

Во втором тайме хозяева снова первыми начали испытывать ворота Льориса на прочность, таким образом показывая, что им победа более важна. Заметно старался Ляказетт, еще два хороших удара наносил француз. А затем Санчес не по правилам остановил Ляказетта. Странный получился фол в штрафной, Ляказетт не попал по мячу и момент, казалось бы, утрачен. Но нарушение правил имело место и арбитр назначил пенальти. Герой встречи хладнокровно сам реализовал одиннадцатиметровый.

Беда к гостям не пришла сама. После пропущенного мяча еще и вторую желтую заработал Ламела, два необязательных фола на его счету. В меньшинстве "Тоттенхэму" удалось создать несколько хороших выпадов, но не более того. Кейн со стандартов угрожал воротам Лено - один раз в штангу попал мяч, еще раз офсайд помешал бомбардиру отличиться.

На последних минутах "Хотспур" показал зубы, выглядел достойно (учитывая удаление Ламелы), вот только времени и сил отыграться уже не осталось. "Арсенал" провел один из лучших матчей в сезоне, рискнул и добыл заслуженную победу, которая не особо поможет подняться в турнирной таблице. Тем не менее, если подопечные Артеты продолжат в том же духе, перспективы "канониров" просматриваются в светлых тонах.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Арсенал - Тоттенхэм 2:1

Голы: Эдегор 44, Ляказетт 64 (пен.) - Ламела 33

Арсенал: 1. Лено, 3. Тирни, 17. Суареш, 23. Луис, 6. Габриэл, 7. Сака (Пепе 46), 11. Эдегор, 18. Томас, 34. Джака, 32. Смит-Роу (Виллиан 77), 9. Ляказетт (Эль-Нени 88).

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 5. Хейбьерг, 27. Лукас Моура, 28. Ндомбеле (Алли 62), 7. Сон Мин (Ламела 19), 9. Бэйл (Сиссоко 57), 10. Кейн.

Предупреждения: Джака 82 - Регилон 40, Мина Санчес 63, Ламела 69

Удаления: Ламела 76