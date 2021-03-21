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Вест Хэм - Арсенал 3:3. День открытых дверей
После трех подряд пропущенных отыгрались "канониры"
Фото - independent.co.uk, автор невідомий
Потрясающий старт выдали "молотобойцы", просто не замечая растерянных гостей. Конечно, не обошлось без удачи, но такую удачу еще надо заслужить. "Вест Хэм" заслужил, провел три атаки и все три завершил точными ударами. "Арсенал" выглядел растерянно и беспомощно, словно не готов к игре. Странные ошибки, проигранные единоборства, еще в первом тайме счет мог быть крупнее. К счастью для гостей, "молотобойцы" рано остановились.
Сначала арбитр не назначил пенальти в сторону ворот "Арсенала". Но уже через минуту Антонио по левому флангу прорвался к штрафной и не стал простреливать, а сделал умную передачу чуть назад на Лингарда, который классно пробил. Красивый получился гол, точно в дальний угол залетел мяч.
Подопечные Мойеса не долго праздновали первый гол, почти сразу организовав и второе взятие ворот. Хитро штрафной разыграл Лингард, пока соперник выстраивал стенку. Боуэн под острым углом вырвался на свидание с Лено и благополучно переиграл его. "Канониры" все еще не могли прийти в себя.
Третий мяч хозяев записали на Соучека, который подставил ногу, однако все для взятия ворот сделали Цоуфал (прошел его удобный навес) и удар головой Антонио (опять в дальний угол летел мяч). При счете 3:0 у "Вест Хэма" было еще несколько интересных комбинаций, хотя довести их до логического завершения не удалось. А вот "Арсенал" постепенно проснулся и еще в первом тайме забил важный с точки зрения психологии мяч.
Получился один из прострелов в штрафную, Ляказетт находился сам в районе 11-ти метров, обработал мяч и пробил. Снова Соучек подставил ногу, правда, в этот раз неудачно.
Во втором тайме подопечные Артеты значительно добавили, взвинтив скорости. А "молотобойцы" стали играть слишком уж осторожно, за что и поплатились. Чамберс с левого края навесил в штрафную хозяев, Доусон очень неудачно выбивал мяч, а фактически вколотил его в свои ворота.
"Арсенал" было уже не остановить. Счет 3:2 действовал на гостей, как красная тряпка на быка, поэтому "канониры" неслись вперед, почти не думали про оборону и добились-таки своего. Третий мяч гостей был забит опять же после паса с левого фланга, Пепе ассистировал Ляказетту, француз забивал головой с близкого расстояния. Наверное боевая ничья тут справедлива, каждая из команд допустила множество ошибок, но и постаралась в атаках. В итоге красивое шоу в пользу конкурентов. "Вест Хэм" остается на пятом месте в турнирной таблице, "Арсенал" немного поднялся, но все еще находится далеко от группы лидеров.
АПЛ. 29-й тур
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Вест Хэм - Арсенал 3:3
Голы: Лингард 15, Боуэн 17, Антонио 33 - Соучек 38 (авт.), Доусон 61 (авт.), Ляказетт 82
Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 23. Диоп, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 9. Бенрахма, 11. Лингард, 17. Боуэн.
Арсенал: 1. Лено, 3. Тирни, 21. Чамберс, 23. Луис, 6. Мари, 7. Сака, 11. Эдегор, 18. Томас, 34. Джака, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг.
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