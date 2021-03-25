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Гвардиола: Команды Бьелсы искренни и стремятся играть в атаку
Наставник Манчестер Сити в восторге
mancity.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола восхищается тренером "Лидса" Марсело Бьелсой.
"Он, вероятно, тот человек, которым я восхищаюсь в футболе больше всего – как тренером и как личностью.
Я думаю, что Бьелса – самый аутентичный тренер в истории футбола. В плане того, как он руководит своей командой, он уникален. Никто не может скопировать Марсело, это просто невозможно, особенно его поведение за пределами поля, его общение с прессой.
Иногда мне везло видеться с ним. Мы не так часто встречаемся, но теперь, когда я имею удовольствие проводить с ним время, это всегда меня вдохновляет. Значимость тренера не зависит от того, как много трофеев он выиграл. Мои команды выиграли больше, чем его, но в понимании игры я все еще уступаю Бьелсе.
За его командами всего приятно наблюдать. Как они искренни, как стремятся играть в атаку и всегда показывать хороший футбол ради болельщиков", – сказал Гвардиола для Goal.
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