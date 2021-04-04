АПЛ. Астон Вилла - Фулхэм 3:1. Трезеге оставляет дачников в зоне вылета

“Ньюкасл” снова не выиграл, и “Фулхэм” получил шанс наконец-то покинуть зону вылета. “Дачники” были близки к этому, выигрывая у “Астон Виллы” на выезде, но посыпались в последней пятнадцатиминутке матча после голов форварда "Виллы" Махмуда Хассана “Трезеге”.

Матч смотрелся с интересом, обе команды играли живо и бескомпромиссно. Соответствовало стилю игры и судейство – рефери Энди Мэдли в первом тайме мог ставить два пенальти, но позволял командам действовать на грани фола.

Все голы были забиты во втором тайме. “Фулхэм” забил первым – Митрович воспользовался ошибкой Мингза. Однако удержать победу гостям удалось. Переломным стал выход на поле Трезеге на 63-й минуте. Египетский форвард сделал дубль за три минуты, воспользовавшись кроссами Мингза и Дэвиса, а затем начал третью голевую атаку “Виллы”, которую точным ударом завершил Уоткинс.

3:1 – “Вилла” обошла “Арсенал” и занимает девятое место, “Фулхэм” восемнадцатый.

Английская Премьер-лига, 30-й тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Фулхэм” 3:1

Голы: Трезеге 78, Трезеге 81, Уоткинс 87 – Митрович 61

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Дуглас Луис (Рэмзи 73), Макгинн – Траоре, Сансон (Дэвис 67), Эль-Гази (Трезеге 63) – Уоткинс

“Фулхэм”: Ареоля – Эйна, Адарабийо, Андерсен, Тете – Лемина (Онома 83), Харрисон Рид – Лукман (Кавалейру 47), Лофтус-Чик (Маджа 83), Бобби Рид – Митрович

Предупреждения: Дуглас Луис 15 – Андерсен 16, Бобби Рид 74