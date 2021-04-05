Эвертон будет усиливать состав в летнее трансферное окно

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что команда будет усиливать состав для того, чтобы попасть в еврокубки по итогам сезона.

"Нам нужно упорно работать, жертвовать и делать всё, чтобы выйти в еврокубки. Это было бы отличным шагом вперёд для клуба и знаковым событием в сезоне, который и так складывается хорошо для нас. Если же мы сыграем в еврокубках, сезон станет фантастическим.

Мы будет усиливать состав, это точно. Чтобы играть в Европе, нужно укреплять команду. Но если мы и не попадём в еврокубки, то всё равно будем укреплять состав. Идею это не изменит. Для усиления состава нам не нужно много денег, важно лишь найти правильных игроков", — приводит слова Анчелотти Goal.

Напомним, что в турнирной таблице АПЛ "Эвертон" занимает восьмое место.