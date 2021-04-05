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В выкупе защитника Интера заинтересован Жозе Моуринью

Англия
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Но надо будет раскошелиться

В выкупе защитника Интера заинтересован Жозе Моуринью

Новина українською

Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью готов включить "шпоры" в гонку за защитником "Интера" Миланом Шкриньяром, утверждает Football Insider.

Словацкий 26-летний футболист уже некоторое время говорил о своем желании перейти в Английскую премьер-лигу, сейчас он становится главной мишенью для "шпор".

Шкриньяр выступает за Интер с 2017 года. В этом сезоне центральный защитник провел в составе миланской команды 31 поединок. Забил три гола, все - в Серии А. Контракт с "Интером" рассчитан до 2023 года.

Трансферная стоимость Милана Шкриньяра, по данным Transfermarkt, 55 млн евро.

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В статье: Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Милан Шкриньяр
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