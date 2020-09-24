Тоттенхэм готов приобрести защитника Интера – миланцев не устраивает первое предложение шпор

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с "Интером" по поводу трансферу центрального защитника "нерадзурри" Милана Шкриньяра. Ранее на словака также претендовал французский "Пари Сен-Жермен".

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По информации портала Football Italia и авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб готов заплатить за 25-летнего исполнителя 50 миллионов евро (уже с бонусами), но итальянцы желают получить за Шкриньяра 60 миллионов. Отмечается, что Милан крайне заинтересован в переезде на Туманный Альбион.

Словак сыграл 32 матча за "Интер" в прошлом сезоне. Он присоединился к "нерадзурри" из "Сампдории" в 2017 году.